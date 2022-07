Email it

Santo Domingo.– Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijeron este martes que de sustentarse las acusaciones del Ministerio Público en el caso Medusa, debe caer todo el peso de la ley a los responsables.

Hablaron al respecto, Domínguez Brito y Karen Ricardo, dos de los seis aspirantes a la presidencia de la República de esa organización; Melanio Paredes, ex ministro de Educación; los senadores Yván Lorenzo y José del Castillo Saviñón; y el diputado Víctor Suárez.

Domínguez Brito dijo que en el caso Medusa y otro donde existan pruebas acusatorias, la justicia tiene el deber de apegarse a la verdad, y si las pruebas del órgano acusador son reales, tiene que haber sanciones.

«Yo creo que todos tenemos que tener una visión muy clara sobre la transparencia, primero, yo abogo sí respetando el debido proceso, alguien cometió un error, sea quien sea, cualquier político que sea, tiene que asumir su responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a tomar el dinero de un pueblo pobre», manifestó.

De su lado, Karen Ricardo expuso que quien haya cometido una indelicadeza en sus funciones, debe pagar por ello.

“Tenemos que mostrar una propuesta para un mejor país, para mejor y más bienestar para el pueblo dominicano, pero el que cometió sus errores, que lo pague”, subrayó.

Asimismo, pidió que el expediente del caso Medusa salga de los medios de comunicación y «que no sea más un tema de sonido y espectáculo». Dijo que la justicia debe ser igualitaria para todos.

Melanio Paredes afirmó que ojalá y lo que el Ministerio Público ha planteado tenga las pruebas contundentes para que haya sanción, «porque si eso es así, debe caer todo el peso de la ley a quienes se beneficiaron del erario público»

En tanto, Yván Lorenzo explicó que en el proceso de investigación se han visto implicados no solo miembros del PLD, sino altos funcionarios del Gobierno y de partidos aliados al Revolucionario Moderno (PRM).

Consideró que se ha festinado la investigación del caso Medusa, filtrándose investigaciones que, a su entender, debieron ser clasificadas, lo que calificó como una costumbre en el Ministerio Público.

Mientras que José del Castillo Saviñón dijo que la responsabilidad penal es individual y que el citado caso Medusa es un proceso que inicia. Agregó que la validez y la realidad de la acusación que ha presentado el Ministerio Público deberá demostrarse en los tribunales.

“El Ministerio Público ha presentado una acusación y ahora le corresponde al imputado, a sus abogados, a su defensa desarrollar las acciones que puedan demostrar su inocencia, que es la labor de la barra de la defensa”, destacó el congresista en relación a Jean Alain Rodríguez.

Sobre el tema, Víctor Suárez dijo que la llamada justicia independiente no debe ser selectiva en los casos de corrupción, ya que el ex ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla no ha sido tratado con la misma contundencia.

Caso

El Ministerio Público ha presentado tres expedientes que involucran a funcionarios de los ocho años de gobierno de Danilo Medina y figuras cercanas al expresidente. Los casos son: Medusa, Antipulpo y Coral.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incluyó a 41 personas y 22 empresas en el expediente acusatorio contra el supuesto entramado de corrupción que compone la Operación Medusa.

Según el expediente, en la Procuraduría General de la República (PGR) se detectaron irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos a través de personas físicas y empresas que se vincularon al cuadro delictivo. El principal acusado del caso Medusa es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.