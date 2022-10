Email it

Aunque Estados Unidos y Canadá tratan el tema de envío de fuerzas a Haití para colaborar en el restablecimiento de la paz y el orden en la vecina nación, los norteamericanos también piden a la República Dominicana proteger a los más vulnerables, incluidos a los nacionales de ese país.

La subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, pidió ayer al gobierno dominicano ante el presidente Luis Abinader continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectivos de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de las comunidades. Dijo que esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana

La crisis en Haití, agudizada desde el asesinato del que fuera su presidente, Jovenel Moise, ha generado mucho más caos en dicha nación, llevando a esa nación a un estado de ingobernabilidad que cada vez se hace peor.

Por tal razón, la ONU ha tratado el tema en varias ocasiones y se trabaja en el conocimiento de este su el Consejo de Seguridad.

Estados Unidos y Canadá se reunirían entre ayer y hoy para tratar la situación y el envío de un fuerza hacia Haití para contribuir en la solución de la situación.

La posición de RD frente a crisis Haití

El presidente dominicano, Luis Abinader ha solicitado ayuda internacional en varias ocasiones, dejando claro que la solución al problema haitiano no es de República Dominicana. También, recientemente en una actividad en la frontera domínico-haitiana aseguró que este país no dará asilo a haitianos y que eso no lo permitiría.

El pasado miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez calificó de excesivamente lento» el proceso de envío de una fuerza internacional multilateral solicitado por el gobierno haitiano.

«Desde el punto de vista dominicano es excesivamente lento, ya deberían estar allá por la situación en Haití. La situación en Haití es caótica al día de hoy, lo sabemos, lo vivos en carne propia aquí también porque desborda nuestras fronteras», manifestó Álvarez

Señaló que se debe entender que cualquier país debe de pensar muy bien el envío de sus tropas a otra nación, tras precisar que para ello se debe negociar una serie de términos.

“Hay que entender que ningún país tiene que pensar bien en el envío de sus tropas a otro país. ¿En qué sentido?, hay que negociar toda una serie de términos, por ejemplo, cuál puede ser la responsabilidad penal de los soldados de un país en un momento dado que entren en conflicto. Es decir, si se violan las leyes, la guerra o crímenes de lesa humanidad. Todo eso tiene que ser negociado y esos son de los escollos que hay en este momento para ir en auxilio de Haití”, argumentó el funcionario.