El titular de la Dirección General de Migración (DGM), Venancio Alcántara, informó que durante su gestión se ha cancelado a más 800 colaboradores por no cumplir con las normas éticas y de transparencia.



El funcionario enfatizó que no permitirá “macuteos” y que será contundente con todo aquel que se aparte de lo establecido mientras esté al frente de Migración.



Venancio pidió a la ciudadanía remitir a la institución las denuncias que hacen para poder tomar acciones contra los agentes e inspectores que extorsionan y cogen dinero a extranjeros para liberarlos por violar la ley 285-04.



Dijo que tomará acciones y apartará de la institución a todo aquel integrante de Migración que no cumpla con la norma, se aparte de la ética y las directrices de la entidad.



El titular de Migración se pronunció en este sentido, luego del reportaje del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite por CDN Canal 37, donde varios ciudadanos haitianos denunciaron que oficiales de Migración, les exigen entre 15 mil y 20 mil pesos para permitirles permanecer en el país, luego de que son interceptados en operativos.



Denuncias de sobornos



La corrupción en materia de migración plantea serias cuestiones éticas, según el testimonio de Hipólito Mejía, un hombre de 30 años, que contó su experiencia en el programa Reporte Especial que conduce Julissa Céspedes.



“Migración entró a mi casa a las dos de la madrugada, rompieron la puerta de la casa con patas de cabra, y se metieron con armas de fuego. Me metieron en la camiona en un monte donde no hay casa cerca de la carretera. El camión estaba full de gente aquí y en Higüey y muchos sitios y le estaban quitando de a 15,000 y 20,000 pesos por persona”, denuncia Hipólito Mejía al asegurar que fue víctima de corrupción por agentes de Migración.



Según el denunciante, los agentes de Migración no solo ignoraron sus derechos, sino que, además, usaron la fuerza para someterlo y posteriormente extorsionarlo.



Hipólito Mejía asegura haber sido víctima de estas presuntas extorsiones por parte de los agentes migratorios en dos ocasiones durante los últimos cuatro meses.