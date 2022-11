La Dirección General de Migración de la República Dominicana afirmó que de los más de 150,000 extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres.



“En todo momento y en cumplimiento con las leyes de la República Dominicana y los tratados internacionales, toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos”, comentó Venancio Alcántara, director general de migración, al enfatizar que “existen procedimientos específicos cuando hay menores de edad involucrados en el proceso. En todo momento los menores están junto a sus padres y, cuando estos no se han localizado, los menores son referidos directamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (ConanI) que se encarga de su cuidado”.



La aclaración del director general de migración llega después de que la cadena de noticias internacional CNN afirmara que “República Dominicana expulsó este año a cientos de niños a Haití sin sus familias”.



Cientos de niños han sido expulsados desde la República Dominicana a Haití sin sus padres, como parte de la política que sigue Santo Domingo para deportar a los presuntos inmigrantes indocumentados, asegura este martes la cadena estadounidense CNN.



“La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha recibido al menos 1.800 niños no acompañados entregados por las autoridades de inmigración dominicanas a Haití desde que comenzó el año”, explicó un portavoz de este organismo a la cadena de televisión.



Muchos de los menores sin documentos de identidad son deportados a Haití entre grupos de adultos, lo que plantea dudas sobre cómo las autoridades dominicanas pueden confirmar que son inmigrantes haitianos, aseguró el portavoz de Unicef, cuya identidad no fue revelada.



Estas informaciones se producen en medio de la polémica y el cruce de acusaciones entre las autoridades haitianas y dominicanas sobre el trato que reciben los inmigrantes del primero en el país vecino.



El pasado domingo, el Gobierno haitiano condenó el trato “vergonzoso” e “inhumano” que reciben sus ciudadanos en la República Dominicana.



Fue el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos haitiano el que denunció en un comunicado estos “tratos vergonzosos e inhumanos que empañan la imagen de la República Dominicana en todo el mundo y ponen en peligro el espíritu de paz y armonía que deben guiar las relaciones entre los dos países que comparten la isla”.



República Dominicana ha incrementado en las últimas semanas las deportaciones de ciudadanos haitianos indocumentados, como parte de la política migratoria que defiende el presidente del país, Luis Abinader.



El propio mandatario se expresó la semana pasada en contra de las declaraciones del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien pidió a la República Dominicana y otros países de la región detener las deportaciones de haitianos a su país de origen.



En esa oportunidad, Abinader calificó esos pronunciamientos de “inaceptables” e “irresponsables”, además de anunciar que las deportaciones de haitianos indocumentados no solo continuarían sino que se incrementarían.



En República Dominicana, país que comparte la isla Hispaniola con Haití, residen miles de ciudadanos haitianos, la mayoría de ellos en condiciones de migración irregular.

Obispo Castro Marte sale al frente de campaña

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, condenó lo que definió como amenazas internacionales y cuestionamientos a la República Dominicana con acusaciones de racismo. Al respecto, dijo que son cuestionamientos fabricados y noticias falsas sin ningún razonamiento. “Internacionalmente hay muchos sectores que nos están amenazando, cuestionando sin ningún razonamiento, simplemente por noticias falsas, por cuestionamientos fabricados. ¿Cómo decir, que nosotros los dominicanos que vinimos de integración de raza inglesa, francesa, española, tenemos matiz racista?, eso es falso de toda falsedad”, sentenció Castro Marte.



Y agregó: “Y los países hermanos que se dedican a eso que vayan a otro lugar a cuestionar porque la República Dominicana no se puede cuestionar por eso, porque nosotros somos acogedores de la cabeza a los pies y lo hemos demostrado en la historia”, apuntó el prelado católico.



El obispo de Higüey, Castro Marte, habló durante el acto de inauguración de la ampliación de la terminal de cruceros Romana Cruise Terminal, que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader.