El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reveló que ha rescindido los contratos a 12 empresas que a la fecha no han honrado el compromiso de entregar más de 100,000 butacas por un valor en conjunto de RD$239,184,809.



Así lo informó el consultor jurídico del Minerd, Nelson Rudys Castillo Ogando, quien afirmó que las empresas tienen adjudicadas 101,340 butacas y que, tras varias notificaciones, a finales de septiembre durante una reunión realizada en el Ministerio conjuntamente con el director de Servicios Generales, Leonor Alcántara, los empresarios ofrecieron entregar entre todos apenas 3,800 butacas.



Dijo que el Minerd no aceptó la oferta y les pidió que fijaran una fecha para entregar al menos más de la mitad de las butacas, lo que no hicieron, a pesar de que a cada una de ellas se les entregó un anticipo del 20 % del monto de los contratos, por una suma total en conjunto de RD$47,863,961.90.



Entre las empresas cuyos contratos por RD$22,905,287.98 han sido rescindidos por no haber entregado una sola butaca se encuentra la Importadora Heijmon, SRL, con dos adjudicaciones que suman 9,400 butacas para el nivel secundario, indicó.



Castillo Ogando sostuvo que igual sucedió con Business Supplier D3 SRL, con dos adjudicaciones por RD$25,445,095.2 para entregar 12,000 butacas y el Minerd no ha recibido una sola. En la misma situación está Terminaciones Dominicanas, Termidom SRL, que no ha entregado ni una butaca de las 10,500 que se le adjudicaron por un valor de RD$24,149,968.50.



Señaló también a la Importadora Malonda, SRL, a la que se les adjudicaron 2,150 butacas por RD$4,578,005.88, y La Gran Muralla Import, SRL, con 2,100 butacas por RD$4,582,193.70. Ninguna de las dos ha hecho una sola entrega.



También citó los casos de Arquitectura e Ingeniería Aeiou, SRL, con dos adjudicaciones de 9,850 butacas por un monto de R$ 23,202,021.99, con cero entrega hasta el momento, y Somos AAA Comercial, SRL, con 9,800 butacas por RD 23,606,196.18, que no ha entregado una sola. Agregó que a Jeruiz Interior Design, SRL se le adjudicaron 7,700 butacas por RD$18,095,041.58, y a RH Trading se le contrató por RD$23,362,460.10 para la entrega de 10,500 butacas y ninguno de los dos ha cumplido con una sola entrega.



Observó que de las 12 empresas a las que se les rescindieron sus contratos, solamente dos entregaron un mínimo de butacas: Inversiones La Tradición Díaz Maldonado entregó 100 de las 7,700 butacas que tenía adjudicadas por un monto de RD$18,364,532.34, mientras que Magalis Pérez del Castillo entregó 700 de 7,700 adjudicadas por un monto de RD$22,571,441.2.