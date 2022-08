Email it

Santo Domingo, RD.- El Ministro de Interior y Policía, Jesús- Chu- Vásquez, reconoce que la violencia generalizada dispara los niveles de inseguridad en el país, al tiempo que defendió las medidas que implementan para enfrentar estos males.

Este lunes quedaron instaladas las mesas de trabajo para la reestructuración educativa de la Policía Nacional.

Tras una semana sangrienta y llena de violencia, las autoridades que dirigen las políticas de seguridad interior parece tener poco que decir.

Mientras el Ministro de Interior y Policía defiende las medidas que implementan para contrarrestar la situación de violencia, el director de la Policía Nacional prefiere guardar silencio.

Ambos funcionarios fueron abordados previo a encabezar la instalación de las mesas de trabajo para la reforma educativa de la uniformada.

En la última semana la sociedad Dominicana se ha visto marcada por hechos violentos y delictivos que han dejado una estala de muertes en diferentes puntos del país.

Por otro lado,

La aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Karen Ricardo, mostró preocupación por el nivel de violencia que afecta a los dominicanos.

Esto al considerar que se hace urgente crear alianzas para desarrollar iniciativas que procuren la implementación de una cultura de paz en el país.

Dijo que la violencia ha llegado a niveles alarmantes, ya que no respeta estatus social, por lo que entiende que se deben diseñar políticas públicas que provoquen un cambio de conducta ciudadana, como lo viene promoviendo desde su propuesta de Gobierno.

“No hay programas que oriente a esos jóvenes que van subiendo donde se les diga que la violencia no es una opción, que hay muchas maneras de resolver conflictos que no sea con violencia, entonces eso no es lo que queremos los ciudadanos”, indicó Ricardo.