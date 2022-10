"Moñita" mató a su novia luego de una discusión en Los Guandules

Las autoridades buscan a un joven al que apodan «Moñita» que mató a su novia de un disparo en horas de la noche del pasado sábado en el sector Los Guandules, provincia Santo Domingo. La hoy occisa respondía en vida al nombre de Leandra Lebron.

Según la información obtenida, la discusión entre Leandra y alias Moñita se produjo en casa de una amiga.

Moñita le propinó en medio del incidente un disparo.

Ante el trágico hecho, una prima de la víctima escribió una reflexión en su cuenta de Facebook dirigida a las mujeres:

“Mujeres no estén donde no se sienten cómodas. Si están con un hombre con el que no pueden dormir tranquila, con el que no pueden ser ustedes misma, con el que puede ser pareja y su amigo a la vez no estén ahí. Desde que no se sientan cómoda con alguien aléjense y háganlo por su paz mental. Y más si el tipo de hombre es agresivo, porque hoy pudo ser cosas mínima, mañana puede que sea grave y después que será? Tu foto en redes sociales y en las noticias que perdió la vida por un hombre impulsivo, que no se controla y que no vale la pena, decidan alejarse aunque se le haga difícil pero háganlo antes de que sea tarde”, reza la reflexión de la prima de Leandra.