El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desmintió al viceministro Administrativo y Financiero de esa entidad, Alejandro (Alex) Ramírez de la Cruz, quien instruyó a personas para que inscriban a empleados de la institución en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Andrés Matos, director de Comuniones del MOPC, explicó a elCaribe que en la entidad estatal no cuentan con ninguna comisión cuya responsabilidad sea organizar a todo empleado que no esté inscrito en el partido del Gobierno, como afirmara el funcionario.



Esto es a raíz de un video sacado a la luz pública, en donde se evidencia al dirigente perremeísta en medio de un encuentro declarar a los presentes el plan de trabajo que supuestamente diseñó el partido oficialista para agregar más miembros a sus filas, y que todas las instituciones del Estado tendrían que cumplir.



“El partido ha determinado que el sector externo tenga la responsabilidad de inscribir en todas las instituciones del Estado, en todos los ministerios, direcciones y administración del Estado a todas las personas que no estén inscritas en el partido”, manifestó el funcionario al destacar que esa es “una gran responsabilidad”, y la mayor que han tenido.



Siendo más enfático en su alocución, dijo que en el Ministerio de Obras Públicas ya cuentan con una comisión, cuya responsabilidad es organizar a todo empleado que no esté inscrito en el partido del Gobierno.



Sin embargo, la institución del Gobierno dice que “no, en Obras Públicas no se está inscribiendo a personas empleadas o no… eso es un asunto del Partido Revolucionario Moderno y en otros casos como este, de movimientos externos que están recabando apoyo para la posible candidatura del presidente Luis Abinader”. Según Matos, el encuentro de Ramírez de la Cruz captado en el video no fue en el MOPC.