Las aguas del fin de semana nuevamente llenaron de incertidumbre a residentes en Los Girasoles y Las 800 en Los Ríos por las inundaciones

Moradores de las proximidades de la cañada que atraviesa el sector de Los Girasoles en el Distrito Nacional sufrieron nueva vez por la inundación de sus hogares debido a las lluvias registradas en gran parte del país este fin de semana.



Muebles, colchones, zapatos, documentos, mercancías de negocios, eran algunas de las pertenencias que al día de ayer aún permanecían en las afueras de las viviendas como reflejo del estrago dejado por las precipitaciones, a espera de que fueran secados por la luz del sol.



Las marcas en las alturas de las paredes, que alcanzaban varios pies de altura por encima de la calle, también se volvían evidencia de la situación que mantiene en vilo a los comunitarios de la zona cada vez que anuncian y cae un gran aguacero.



“Cuando cae una gota de agua, ya uno no tiene vida”, dijo entre lágrimas Romita Pérez, quien contó a elCaribe cómo el agua se adentró en su vivienda ubicada en la calle Este, de Los Girasoles I.



Por el deterioro de sus ajuares, la señora de 90 años seguía guarecida en casa de un vecino que le brindó su apoyo en medio de las lluvias.



Igual incertidumbre expresó haber sentido María Javier, otra de las residentes afectadas, al narrar que salió junto a su nieto de su vivienda dejando a la intemperie sus artículos básicos para proteger sus vidas. “No nos hemos ahogado porque encontramos quien nos da la mano”, manifestó María mientras que recordó haber estado en iguales percances durante el torrencial aguacero del 4 de noviembre del pasado año.



Empeora la situación



En esta zona la situación de vulnerabilidad de los residentes se ha complicado más frente a los trabajos saneamiento pluvial y sanitario la cañada a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), que contemplan la intervención de unos 3,400 metros con una inversión que ronda los 800 mil pesos.



De acuerdo con los residentes, la intervención para la obra ha desviado el caudal de las aguas que anteriormente corrían por medio de la cañada, provocando la inundación en casa que estaban fuera de peligro.



Tal es el caso de la vivienda de Amarilis de Jesús, quien narró que tuvo que salir despavorida junto a sus hijos en medio de las lluvias al ver el nivel de agua que empezaba a acumularse.



Explicó que su casa no registraba un gran nivel de inundación con lluvias que fueron previas al inicio de la ejecución de la obra.



“Nosotros ayer nos pasamos el día destapando la entrada para que agua corra pero ellos vuelven y lo sellan con el material y el agua no tienen para dónde coger que no sea para mi casa”, expresa De Jesús.

Afirmó que en reiteradas ocasiones ha presentado los inconvenientes a los encargados de la obra pero no ha obtenido respuesta para una solución oportuna.



Las 800 de Los Ríos



El estado de inseguridad también se mantiene en el sector Las 800 de Los Ríos, donde las lluvias del fin de semana hicieron a más de uno resguardarse entre los lugares más alto de la zona este pasado fin de semana.



“Aquí estamos que cuando dicen que va a llover no dormimos, porque no sabemos lo que va a pasar”, dijo Juan Marmolejo, quien brindó refugio a algunos de sus vecinos durante la lluvia.



Pese a que la presencia de maquinarias en esta zona que avanzan en los trabajos para corregir la situación, mostró su descontento por la lentitud con la que a su entender se realizan.



En esta área se pretende desviar el flujo de la cañada y colocar el afluente a unos 80 centímetros por debajo de la calle aproximadamente.



De acuerdo con el topógrafo Yulibel Geraldo, parte del equipo que trabaja en la obra, se instalarán una serie que permitirá recoger las aguas residuales domésticas de las viviendas cercanas al arroyo, y disminuir el nivel de contaminación de la zona.



“Aquí haremos la instalación de dos cajones para que tenga más espacio la cañada y al estar cerrada no habrá basura y el agua va a correr mejor. Donde está actualmente se va a convertir en área verde”, explica el topógrafo Julibel Geraldo, parte del equipo que trabaja en la obra.



Para el saneamiento del afluente también se tiene prevista la construcción de 20 registros sanitarios en ladrillos, 125 acometidas sanitarias, 20 tragantes pluviales y 600 metros lineales de acera. El Gobierno tiene en presupuesto una inversión de 170 millones de pesos.

Intervenciones en otras cañadas

El saneamiento pluvial y sanitario de las cañadas del sector de Los Girasoles y Las 800, en Los Ríos se suma a los esfuerzos que desde hace meses realiza la actual gestión de gobierno para corregir las situaciones de vulnerabilidad de los residentes.



A través de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) se ha intervenido alrededor de 42 kilómetros de cañadas, como la cañada Tiradentes, Tiradentes, Altos de Sabana Perdida, Lotes y Servicios, Dos de Enero, Villa Emilia, San Luis, Gualey Los Dulceros, Villa Marina, y Cancino Adentro.

Opiniones