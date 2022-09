Moradores de sectores colindantes a los ríos Ozama e Isabela en Santo Domingo, se quejaron ayer contra el Gobierno de estar solos frente al huracán Fiona.



Residentes de Los Barrancones de Los Mina y Los Coordinadores de Sabana Perdida, en Santo Domingo Este y Norte, se quedaron a la espera de la promesa que hizo el Gobierno, de llevar respuesta oportuna y eficaz como merece la población dominicana ante al paso del fenómeno atmosférico.



Los lugareños denunciaron que las autoridades y organismos de socorro les dejaron desamparados frente al paso del ciclón, que hasta ayer dejó un muerto en el territorio nacional.



“Por aquí no ha bajado ni la Defensa Civil, no ha bajado nadie…ni con un medicamento ni nada, y la gente toda viene para donde mí”, se quejó Isidro de Los Santos, presidente de la junta de vecinos de Los Barrancones.



Al igual que De Los Santos, los demás consultados repetían lo mismo a reporteros de este medio, así como el temor a una creciente del río que podría destruir e inundar sus viviendas. Fue en ese sentido que algunos externaron el miedo de abandonar sus hogares por temor a saqueos de delincuentes y perder los pocos utensilios que tienen. Otros, en cambio, decidieron llevar los enseres en lugares más altos, donde una eventual crecida del río no amenace sus pertenencias.



Quejas por abandono



De ese mismo sector, se pronunció Israel Espinal, residente desde el año 1984 y quien, tras señalar con su mano derecha uno de los postes plásticos de basura que flotaban en el río Ozama, dijo que antes de la llegada del huracán Fiona el cauce del río llegaba hasta allí.



Asimismo, aseguró que temen a una creciente, porque en otros tiempos el rio seguía su recorrido sin problemas, pero luego que hicieron la carretera, en La Ciénega, “no sabemos si el agua vendrá con mucha corriente hacia este lado”.



Espinal manifestó que la Defensa Civil (DC) no ha visitado la demarcación. “Aquí todavía no han dicho nada de los albergues”, sostuvo.



Del sector Los Coordinadores de Santo Domingo Norte, expresó sus quejas Fernando Valentín González, quien pidió a las autoridades tener pendientes a quienes viven a las orillas de los ríos y que en el futuro, el Presiente les ubique en un mejor lugar. “Por favor, que nos ayuden, nos den la mano amiga las autoridades, que estamos esperando que este río suba”, suplicó.



En ese orden, agregó que “como pueden ver, yo saqué todo para fuera, saqué la cama, todo lo necesario, estamos esperando que suba el rio con las aguas que vienen. La suerte de nosotros que el ciclón no vino por aquí sino, todo estos zincs se habría ido”.



El morador del populoso barrio expuso que los miembros de la Defensa Civil aún no habían visitado la zona, sino la prensa y el presidente de la junta de vecinos, quien exhortó a sacar sus ajuares como prevención.



El director de la Defensa Civil, Juan Salas, indicó en días reciente que el país cuenta con más de 2,000 albergues con capacidad para acoger a más de 800,000 personas, también que disponen de 14,000 voluntarios que se van a reforzar en la medida en que sea necesario.