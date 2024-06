Con la quema de neumáticos a modo de protesta, llanto e impotencia, familiares de un motorista que murió en medio de un incidente con una patrulla policial en el sector Las Maldivas II, en Santo Domingo Norte, exigen el esclarecimiento del caso, al afirmar que su pariente fue atropellado por los agentes mientras este prestaba servicio a un cliente.



A primeras horas de ayer, la familia de la víctima Ramón Emilio Hernández de León (Chuleta), 42 años, junto a vecinos y amigos, se apostaron en la calle La Isabela, de la urbanización Las Maldivas II e incendiaron neumáticos en varios puntos de la carrera para exigir una investigación en torno al suceso ocurrido el pasado lunes, a las 5:00 de la mañana, mientras el fallecido transportaba al joven Brayan Frías Harén, quien durante el hecho también resultó con una fractura en la pierna izquierda y permanece ingresado en el hospital traumatológico Ney Arias Lora.



De acuerdo con sus familiares, Hernández de León, mejor conocido como Chuleta, fue atropellado por una patrulla de la Policía Nacional que se desplazaba a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca, ficha F7393 del corredor de la Máximo Gómez.



¿Qué dicen los familiares?



Según la versión de los parientes, los agentes se detuvieron, dieron reversa con las luces apagadas y durante la maniobra arrollaron a la víctima, a quien definen como un hombre trabajador, honesto y padre de familia que hoy deja a sus hijos en la orfandad.



“Si los vecinos, que se dieron cuenta que era él, no voceaban desde arriba, ellos dizque pensaban darle un plomazo (un disparo) a cada uno para que dijeran que era intercambio de disparos y que eran delincuentes. Cuando los vecinos empezaron a vocear ‘lo van a matar, lo van a matar’, ahí fue que ellos dijeron que fue un accidente”, manifestó Esmailyn Hernández de León, hermano de Ramón Emilio Hernández de León.



“Eso es un dolor porque si fuera que él chocó él mismo no importa, pero que lo hayan matado un pendejo así, porque le dio la gana, es un dolor. Ese hombre era un hombre querido del barrio por bueno que era. Ese hombre siempre estaba contento”, expresó, de su lado, Daisy Margarita Filpo, vecina de Chuleta



Sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que las autoridades actuantes investigan el hecho, pero que desde la institución no pueden afirmar que los agentes que patrullaban en esa unidad hayan ultimado al señor.

PN dice motorista fue quien impactó patrulla

La versión que tiene hasta el momento el cuerpo del orden es que esa patrulla fue impactada en la parte trasera por la motocicleta marca Hero Eco, roja, placa K1982209. “Las evidencias arrojarán luz en este caso que lamentamos”, dijo Pesqueira.



Ramón Emilio Hernández de León falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud a donde fue trasladado luego de que los agentes llamaran al 9-1-1.