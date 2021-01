Ministerio Público acredita en juicio más pruebas contra Ángel Rondón

El Ministerio Público incorporó ayer al juicio de fondo del caso Odebrecht una serie de pruebas con las que pretende demostrar la participación del imputado Ángel Rondón en empresas que supuestamente utilizó para recibir de la constructora brasileña el dinero para pagar los sobornos.



Para esto, el órgano acusador presentó ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a su sexta testigo, María Álvarez de Maio, quien era analista de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, y elaboró los informes societarios de varias empresas de Rondón.

En la jornada de ayer se pudo presentar los informes de las empresas Lashan Corporation, Conansa y Hacienda Los Ángeles, toda propiedad de Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país.

Las pruebas que el Ministerio Público pudo introducir al juicio, para que las juezas los valoren al momento de dictar una sentencia, contienen certificaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, certificados de registro mercantil, copias de actas de venta de acciones, certificados de los estatus sociales de las empresas, entre otros documentos.

Empresas eran vehículos para pagos

Aproximadamente unos 20 informes fueron incorporados, pero los mismos tienen a su vez, anexos.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que estas empresas han sido mencionadas por los testigos brasileños, los primeros en ser presentados ante el tribunal, como los vehículos que sirvieron de base a Rondón para recibir los sobornos del Departamento de Operaciones estructuras de Odebrecht, el cual realizada los pagos de manera oculta y así lograr la adjudicación de obras del Estado durante años.

Defensas objetan testigo

En la audiencia pasada, las defensas de Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, y Roberto Rodríguez objetaron que Álvarez de Maio fuera presentada como testigo, alegando que la misma es un perito.

Tras deliberar la petición, el tribunal, rechazó esta petición, entonces hoy, antes de que la testigo comenzara a declarar, las defensas recurrieron en posición, pero las juezas volvieron a confinar su decisión.

El Ministerio Público ha dicho que Rondón recibió casi 1,000 millones de pesos y más de 2 millones de dólares producto de acciones delictivas en perjuicio del Estado.

Afirma documentos en nada acusan a Rondón

La defensa de Rondón indicó que no van a permitir que los informes sean incorporados al juicio violando las reglas del debido proceso. “Prueba que no ha sido debidamente incorporada con relación a las técnicas, nosotros no vamos a permitir que entren al debate”, manifestó la abogada Emery Rodríguez. La togada dijo que estos documentos en nada acusan a Rondón. El juicio continúa mañana jueves a las 9 de la mañana.