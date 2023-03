Mu-Kien Sang Ben marca distancia de Academia Dominicana de la historia

La expresidenta de la Academia Dominicana de la Historia, Mu-Kien Adriana Sang Ben, anunció su distanciamiento de la entidad por aceptar como miembro al general retirado Ramiro Matos González.

Mediante una carta, Sang Ben dijo que se distancia como miembro de la entidad y que nó participará en ninguna actividad que realice la Academia, porque «no se siente cómoda, ni conforme con esa posición».

«Como ciudadana, como maestra, y, como historiadora, no puedo aceptar la posición de la Junta Directiva. La historia es mucho más que describir el pasado. Hay una razón ética que se está soslayando. Por esta razón, informo que a partir de este momento no participaré en ninguna actividad que realice la Academia. No me siento cómoda ni conforme con esa posición», manifiesta en la carta.