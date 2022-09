El Ministerio de Educación (Minerd) acogió las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), por lo que aplazó el regreso a clases que estaba pautado para el lunes 19 para el miércoles 21 de septiembre, por los efectos que puede provocar en el país el paso de la tormenta tropical Fiona.



En un audiovisual difundido en las redes sociales, el titular del COE, Juan Manuel Méndez, señaló que no era pertinente retornar a las escuelas por la cantidad de lluvia que viene asociada al evento atmosférico que estará sobre el territorio pasado mañana.



El Minerd declaró que se mantendrán trabajando con más entusiasmo para la apertura de las clases, ya que se han tomado todas las previsiones para que el inicio de la docencia sea exitoso.



De igual manera, exhortó a los padres o tutores de los niños que no hayan encontrado cupos en las escuelas, a acercarse a los distritos educativos de sus demarcaciones, a fin de que los puedan inscribir en colegios y que no queden fuera de las aulas.



La preparación



Horas antes del anuncio sobre el cambio de fecha del comienzo del periodo lectivo, en las escuelas daban los últimos retoques para abrirles una vez más las puertas a los estudiantes.



En la mañana, los centros educativos colocaban murales de bienvenida, terminaban las labores de limpieza y daban los últimos toques de pintura para el inicio del año escolar.



Tal es el caso del liceo secundario matutino Ramón Emilio Jiménez, que además de trabajar en la última fase de las labores de readecuación, seguía vendiendo los uniformes que utilizarán los estudiantes.

El centro de jornada extendida ubicado en Los Mina, tiene inscritos alrededor de 900 adolescentes que residen en el sector y en zonas aledañas.



Así lo informó el coordinador administrativo, Salvador Florentino, quien confirmó la denuncia realizada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de que muchas escuelas carecen de empleados para el retorno a las aulas.



El docente informó que le faltan algunos profesores, aunque aseguró que con los que tienen pueden comenzar a impartir docencia con normalidad. Asimismo, detalló que necesitan dos personas para completar el personal de apoyo; no obstante, resaltó que en el área administrativa no hay problemas.



Florentino declaró que el Ministerio de Educación ya tiene conocimiento de la situación y le prometió que completarán la lista de colaboradores en el transcurso del periodo lectivo.



El escenario era similar en el centro de educación especial San Lorenzo de Los Mina, que no solo tiene necesidades de personal, sino también de mobiliario, por lo que espera una respuesta del organismo lo antes posible.



La coordinadora de la escuela, Naivy Pérez, reveló que el recinto tiene una población de 251 niños que presentan diversas discapacidades, indicando que hay alumnos con síndrome de Down y trastorno del espectro autista.



“Los centros de educación especial en el país no son muchos, ni tampoco el personal docente capacitado”, resaltó la educadora, quien indicó que la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), es de las pocas academias que está formando a maestros de este tipo.



Dijo que el plantel también tiene talleres de habilitación para los estudiantes que no tienen suficientes competencias para seguir la escolaridad.

El calendario escolar tiene 37 semanas

En el documento enviado a los medios, el Ministerio de Educación no especificó si el cambio de fecha para el regreso a clases también alterará la conclusión del periodo lectivo que tiene 37 semanas, y que hasta la fecha sigue estando para el 23 de junio del 2023. El año escolar pasado también empezó en septiembre pero concluyó en julio, ya que significó el retorno de los estudiantes a las aulas luego de tomar un curso desde la virtualidad por la pandemia del covid-19. Se recuerda que la apertura de los centros educativos se hizo bajo un estricto protocolo sanitario donde se exigía a la comunidad estudiantil, así como a los profesores y demás miembros del personal, el uso obligatorio de las mascarillas, el distanciamiento social y tener al menos dos dosis de la vacuna para prevenir brotes de contagios, pero estos no pudieron ser evitados.