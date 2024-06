El abogado y especialista en derecho constitucional, Nassef Perdomo, consideró ayer que la Asamblea Revisora de la Constitución cuando se reúna puede cambiar los artículos que quiera porque no hay forma de anularlos una vez aprobada y proclamada la nueva Constitución.



Igualmente, dijo que se necesita referendo para aprobar los denominados “candados” a la Constitución debido a que eso implicaría un cambio en el procedimiento de modificación a la Carta Magna.



“En realidad, el problema es que quien hace la reforma constitucional es la Asamblea Nacional Revisora y no el Congreso Nacional al aprobar la ley de convocatoria. Entonces, si la Asamblea Nacional decide algo distinto a lo querido por el Congreso y proclama la nueva Constitución, entonces no hay posibilidad de cambiar lo decidido porque se cerró el proceso de reforma. El Tribunal Constitucional señaló en su sentencia TC/0352/18 del 6 de septiembre de 2018 que atacar una reforma constitucional que ya se ha producido no es posible para ningún órgano constituido, ni siquiera para el propio Tribunal Constitucional”, expuso.



Sobre la necesidad de modificar la Constitución dijo que es una apreciación vinculada a la conveniencia política o social. “Lo que define la necesidad de la reforma es la necesidad de actualizar o adecuar el marco constitucional a las necesidades de la sociedad, eso implica un juicio de valor que siempre está matizado por las convicciones e ideologías de los actores”, dijo.



Cuestionado sobre si se necesita referendo para aprobar “candados” a la Constitución, respondió que sí.

“Poner un ‘candado’ a la Constitución es hacer más difícil su reforma total o parcial. Es decir, que se trata de una modificación al procedimiento de reforma. El artículo 272 constitucional establece claramente que cualquier modificación al proceso de reforma debe ser aprobado por referendo”, expuso Perdomo sobre el tema en debate.



En esa misma tesitura se pronunciaron los abogados Eric Raful, Eduardo Jorge Prats y Manuel Fermín.

Esos abogados también consideran que el actual contexto no se favorable para someter al país al estrés de un referendo aprobatorio que debería ser organizado por la Junta Central Electoral por mandato constitucional.



El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo recientemente que la propuesta de reforma a la Constitución que plantea el Gobierno no necesita de un referendo aprobatorio.

El Gobierno ha presentado su propuesta de reforma

Aunque el presidente Luis Abinader habla constantemente de una reforma a la Constitución, el Poder Ejecutivo no ha presentado formalmente su plan de cambios para discutirlo con los distintos sectores. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo confirmó que trabaja en una propuesta por solicitud del presidente de la República, pero que será el presidente Abinader el que decidirá el momento y el espacio para presentarla.