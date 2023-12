La directora ejecutiva del Ideice, Carmen Caraballo, habló en exclusiva para elCaribe, antes de la celebración de su 14º Congreso Internacional Ideice 2023, los días 6, 7, y 8 de diciembre desde el hotel Dominican Fiesta

Los retos y desafíos que enfrenta hoy el sistema educativo necesitan de un docente reflexivo, capaz de autocuestionar su propia práctica y plantear soluciones a los problemas de su centro.



Así lo afirmó la directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) durante una entrevista concedida a El Caribe.



Sostuvo que, en virtud de los continuos cambios que se registran en la sociedad y repercuten en la escuela y en la comunidad, no es una opción, sino una necesidad que los profesores cultiven y pongan en prácticas habilidades investigativas que les ayuden a comprender fenómenos y situaciones. “El país necesita de docentes que investiguen su propia realidad educativa”, agregó Caraballo.



En República Dominicana, dijo, ya se están dando pasos concretos para hacer de los profesores, investigadores; y de los centros, espacios para indagar, crear y proponer mejoras para fortalecer la calidad educativa.



Citó la iniciativa del Ideice con el programa: Conoce tu Regional Investigando, que tiene como objetivo principal la promoción del conocimiento y análisis de la realidad educativa de las diferentes regionales del país, a partir de datos, indicadores y resultados de evaluaciones e investigaciones. Todo esto tiene como protagonistas a los profesores.



“Conoce tu regional investigando” es uno de los programas estrella del Ideice. Se trata de una iniciativa que promueve la investigación y la evaluación en las regionales de Educación. Hasta el momento se implementa en 13 regionales de las 18 que hay, con la participación de 86 profesores, cuyos proyectos están fundamentados en problemas que afectan sus respectivos entornos educativos”, expresó Carmen Caraballo.



“¿Por qué los estudiantes no aprenden? ¿Dónde está el fallo? ¿Cómo cambiarlo? Son parte de las preguntas que se hacen los docentes y que desembocan en un estudio de investigación”, comenta.



Hasta ahora, el respaldo dado por los docentes ha sido más que alentador, según sostiene Caraballo. El año pasado se realizó con éxito un piloto con más de 30 docentes y sus trabajos fueron socializados en la comunidad académica. “Fue muy impresionante cómo estos docentes presentaron investigaciones relacionadas con el inglés, aspectos curriculares, de la comunidad y de lectoescritura, un punto muy neurálgico del sistema educativo dominicano”, añadió.



La funcionaria refirió que, además de cumplir con su misión de proporcionar, a través de investigaciones y evaluaciones, datos y evidencias para la toma de decisiones oportunas en materia de educación; el Ideice tiene el compromiso de corresponderse con una de las prioridades asumidas por el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, que es la de promover más investigaciones para la consecución de la calidad educativa.



“Como institución, coincidimos plenamente con la visión de la importancia de fortalecer una cultura de investigación a nivel general, en todos los niveles educativos del país, dándoles participación a sus diferentes protagonistas”, sostuvo la funcionaria.



Entre los trabajos que ahora ejecutan los profesores del Programa Conoce tu Regional Investigando, se cuentan: Análisis sobre la relación entre el clima escolar y el estrés docente en centros educativos del Distrito Escolar del Seibo; Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Secundario: Pruebas escritas vs Scratch; Evaluación comparativa de las estrategias que utilizan los docentes para promover la lectura y la escritura en niños de 3.er grado; Optimización del proceso de evaluación de los aprendizajes mediante la implementación de códigos QR por parte de los docentes en los politécnicos; Evaluación formativa en la mejora de los aprendizajes por competencias en matemáticas en el primer ciclo de secundaria.



Además, Factores que inciden al aprendizaje eficaz de las matemáticas de los jóvenes de secundaria; y Herramientas tecnológicas: Impacto en el aprendizaje de población estudiantil con discapacidad visual del nivel primario; y Análisis comparativo del uso de herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza aprendizaje pre y post pandemia del Covid-19



El programa Conoce tu Regional Investigando, destacó la doctora Caraballo, se corresponde con la segunda línea de investigación del Ideice, que es: El centro educativo como espacio de investigación, innovación, gestión y liderazgo.



Líneas de investigación



Sobre los temas a los que el instituto les da prioridad, la doctora Caraballo dijo que los estudios que asumen están cobijados bajo cinco líneas de investigación, que les dan seguimiento a necesidades de estudios del Ministerio de Educación, y a otros asuntos eventuales que resulten ser prioritarios.



Además, del centro educativo como espacio de investigación, innovación, gestión y liderazgo; las demás líneas de investigación del Ideice son: Currículo y logros de aprendizajes en niveles, ciclos y modalidades; Carrera docente: formación, perfiles, desempeño; La educación secundaria. Programas y Modalidades. Salidas al mercado; y Políticas educativas y programas. Procesos inter y transdisciplinarios. Saberes transversales.

Otras inciativas

Otras iniciativas del Ideice para promover la investigación en educación, apuntó Caraballo, son el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como las asociaciones que representan a las instituciones de educación superior, para promover la investigación en coordinación con las carreras de educación de las universidades, en áreas de interés común relacionadas con prioridades establecidas por el Gobierno y que impacten de manera positiva en el desarrollo del país.

Sobre el Ideice

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa es una institución descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación. Fue instituido en 2008, el 25 de junio, mediante la Ordenanza No. 03-2008. Se define como la primera institución del país, con carácter técnico, que se dedica enteramente a la evaluación e investigación de la calidad educativa y a la divulgación proactiva de hallazgos que impulsen una mejor educación preuniversitaria.