Los cristianos católicos dieron inicio ayer a la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el mesías.



La exhortación de monseñor Raúl Berzosa, obispo misionero español en el país, es que las personas participen de todas las actividades en la también llamada Semana Mayor, de la que dijo que no es un mito.



Este es el tiempo más importante para los creyentes, pues se conmemora en lo que se basa la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Cristo.



“Semana Santa no es mito, no es fantasía, no es leyenda, no es cuento, es la pasión real de un hombre histórico, Jesús de Nazaret”, expresó Berzosa al presidir la eucaristía dominical en la Catedral Primada de América.



“Si quiere usted vivir la Semana Santa, y ojalá la viva así, quédese, participe en la liturgia, viva en comunidad, y viva esta Semana Santa como si fuera la primera, la única y la última”, recomendó el prelado, quien concelebró la misa junto al padre Nelson Clark, párroco de la Catedral.



Monseñor Berzosa aseguró que este tiempo se vive plenamente cuando se está en comunidad.



“He descubierto en República Dominicana, ya saben por el acento que soy español, algo muy bonito, yo me quedo, desde hace años en las parroquias, ante esa moda de ir estos días de vacaciones, de resort, de no sé dónde, los sacerdotes con buen criterio insisten, quédense, yo me quedo en la parroquia, porque la Semana Santa solo se vive en plenitud cuando estamos en una comunidad cristiana”, dijo.



Reflexión



Asimismo, el obispo invitó a las personas a tomar estos días para reflexionar, preguntarse cómo podrían contribuir a la obra del Señor, y tener un corazón dispuesto, para que Dios “no nos encuentre con el corazón seco, sino el corazón bien esponjado por el espíritu y con ganas de celebrar la Semana Santa”.



Sobre cómo celebrar la Semana Mayor 21 siglos después de la pasión de Jesucristo, monseñor Berzosa, obispo emérito de Ciudad Rodrigo (España), precisó que hay cuatro formas. La primera y más importante es la celebración litúrgica. “Cristo se vuelva a hacer presente”, expresó.



La segunda, precisó, son las procesiones y todo lo que recuerda con imágenes aquellos momentos históricos. También, se celebra con “los nuevos crucificados de hoy, porque Jesús nos dice, no te quedes contemplándome a mí en un crucifijo de la pared, busca a los nuevos crucificados de hoy”.



Y por último, se conmemora esta semana “en cada una de nuestras almas y corazones”.



El prelado también hizo una comparación entre los tiempos de Jesús y el actual. “En aquel momento en Jerusalén, hace ya 21 siglos, estábamos todos los que estaban allí y lo que vamos a vivir después de aquel momento, y estábamos porque allí se jugaba el sentido de la historia de la humanidad profundo, porque en él, aquel hombre, Dios en Jesús, estaba el sentido de lo que somos, el sentido de nuestra historia y el sentido de lo que nos espera”, sostuvo.



¿Qué es la Semana Santa?



La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, dedicada a la oración y a la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús. A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.



En Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, este día, los católicos utilizan ramos y palmas en las misas.

Monseñor Raúl Berzosa, obispo misionero español.

Las actividades que se realizarán en la Catedral

Durante toda esta semana, en las iglesias católicas se realizan diversas actividades. El Jueves, Viernes y Sábado Santo son los días más intensos, denominados Triduo Pascual. Para el jueves, en la Catedral Primada de América, se celebrará la misa crismal a las 9:30 a. m., y la Cena del Señor a las 8:00 p. m. Mientras que el viernes habrá tres actividades. A la 1:00 p. m se difundirá el Sermón de Las Siete Palabras; a las 3:30 p. m. la solemne acción litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor; y a las 8:00 p. m., un concierto. El sábado a las 8:00 p. m. se celebrará la Vigilia Pascual, y el domingo de Resurrección, la misa a las 12:00 del mediodía. Cada templo fija la hora en que se realiza cada actividad.