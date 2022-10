Email it

Santo Domingo – La propuesta del presidente de la República Luís Abinader, de la creación de un nuevo Ministerio de Justicia, ha generado opiniones en contra y a favor por parte de legisladores, juristas y miembros de la sociedad civil.

En su anuncio el Presidente Abinader donde indicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja el proyecto de ley de la creación del Ministerio de Justicia, enfrenta hoy a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Colegio de Abogados.

Para FINJUS, el Ministerio de Justicia no es nuevo en el país y propone al gobierno estudiar la iniciativa del senador Felix Bautista sin importar que esté pertenezca a la oposición, lo que no descarta el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, quien agregó que la iniciativa será consensuada.

Aunque algunos congresistas consideran que este proyecto de ley no viola la constitución, para otros no es necesario crear un nuevo Ministerio ya que el país no aguanta más aumento a la nómina pública.

Dentro de las funciones que pasarían al nuevo Ministerio, están el área administrativa de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado.

De aprobarse este nuevo organismo sería el segundo creado en la gestión del presidente Luís Abinader, y totalizarían 24 Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento el Poder Ejecutivo cuenta con un total de 23 Ministerios.