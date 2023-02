Senadores y diputados de partidos de oposición están cautos con la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca crear un Ministerio de Justicia, a través de un proyecto de ley que someterá al Congreso Nacional este 27 de febrero.



Consultados por elCaribe, los legisladores se abstuvieron de emitir su opinión hasta tanto conozcan la pieza legislativa, la cual contaría con el apoyo de sectores empresariales y de la sociedad civil.



El expresidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, al afirmar que el partido Fuerza del Pueblo (FP) aún no ha fijado una orientación, consideró apropiado tener el proyecto en manos, leerlo y analizarlo antes que argumentar.



“Ver realmente qué es lo que plantea el Gobierno y hasta dónde son los alcances que pretende lograr con este proyecto; ver si no choca o transgrede los planteamientos de la Constitución. Vamos a verlo”, sostuvo el exvocero de los diputados de FP.



De forma similar opinó el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, quien dijo que primero debe leer el documento de ley para poder comentar.



Lo mismo opinó el diputado José Horacio Rodríguez, representante del Bloque Alternativo Progresista. “No lo he visto, realmente, el proyecto. Aún no tengo una posición”, señaló al conversar con este medio.



Posiciones personas favorables



Aunque otros congresistas precisaron que su partido no se ha referido al tema, de manera personal vieron con buenos ojos la iniciativa de crear la entidad de justicia.



En ese sentido se pronunció Ramón Rogelio Genao y Juan Julio Campos, voceros del PLD y PRSC en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.



El senador de La Vega espera que el proyecto sea depositado para verlo en detalle, mientras tanto, entiende que es positivo, porque, a su juicio, se inscribe en el compromiso del Ministerio Público independiente que propulsó el presidente Luis Abinader, promovido con la designación de la magistrada Miriam Germán.



De su lado, Juan Julio Campos dijo que, de manera particular, como abogado que es y por su experiencia en el Ministerio Público, entiende que la creación de un Ministerio de Justicia fortalecería el sistema judicial del país.



El pasado jueves, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo socializó con la sociedad civil y gremios empresariales el proyecto legislativo que descentralizaría los procesos administrativos del sistema judicial del país.

Tilda de “distracción” creación del Ministerio

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó como “elemento distractor” la creación de un Ministerio de Justicia en el tercer año de gobierno. Mientras. El consultor jurídico Antoliano Peralta Romero manifestó su sorpresa por las declaraciones de Leonel, al catalogar la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia como una “distracción”. Manifestó que en las últimas semanas se ha consencuado el proyecto.