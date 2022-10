Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) objetaron la designación de tres subdirectores de Informática que propuso la Junta Central Electoral mediante la resolución 30/2022.



Se trata de Joel Andrés Cuello Montero, propuesto por la JCE como subdirector de seguridad de la Información de la Dirección de Informática; Silvano Saúl Estévez Gómez, propuesto por la JCE como subdirector para servicio al usuario y de control de la Dirección de Informática y Ceira Merejo González, propuesta como subdirectora de gestión de proyectos de ese departamento.



En el caso de Cuello Montero, la FP establece que su designación no socializada con los partidos. “Nos oponemos rotundamente a su designación por la forma en la que fue contratado por la JCE, sin ser socializado con los partidos políticos como se acordó previamente con cl Pleno; además de qué, sus acciones posteriores a la contratación no generan la confianza y la imparcialidad que su posición requiere”, señala la FP en un comunicado conjunto con otros partidos de oposición.



El PLD objeta su propuesta porque no se consultó previamente a los partidos políticos como se había acordado. “Esas designaciones provocaron el rechazo delos partidos políticos y entendíamos que habían cesado en sus funciones provisionales, son ellos José Andrés Cuello y Ceira Merejo González”, dice en la comunicación depositada en la JCE.



El partido morado objeta a Silvano Saúl Estévez porque “no cumple con las condiciones para generar el clima laboral deseado, que demanda en este momento los retos que tiene por delante la Dirección de Informática”.



Sobre ese funcionario, la FP establece que “que no genera la confianza e imparcialidad en los actores que integran el sistema de partidos”.



“Nos oponemos por la forma en que fue contratada para el puesto, sin ser consultado su perfil con los partidos políticos, además de que sus acciones en el desempeño de sus funciones, no les genera confianza a los partidos políticos, y esto podría poner en riesgo la sana convivencia con la institución”, señala la FP sobre Ceira Merejo.



Esa organización señala que el esposa de Merejo, Andrés Veloz, es contratista de varias instituciones del Estado y que eso “compromete su parcialidad”.



Las organizaciones piden además que la JCE trabaje exclusivamente bajo la supervisión, fiscalización y mandato del pleno y su presidente en virtud del debido cumplimiento de las resoluciones y reglamentos propuestos por la JCE.



La JCE propuso la reestructuración de informática en una resolución aprobada en abril de este año en una propuesta que elaboró junto al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).



Al inicio de la actual gestión de la JCE, fue designada la miembro titular, Patricia Lorenzo, como coordinadora de la comisión de tecnología e informática.



Las organizaciones políticas estuvieron de acuerdo con la designación de Johnny Rivera como director de Informática. “Una vez recabadas las posiciones o pareceres de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el Pleno se abocará a conocer la propuesta de estructura orgánica, tras lo cual procederá a la ratificación o designación de los subdirectores de dichas áreas, previa presentación de los perfiles profesionales a para que opinen sobre las personas propuestas para fungir como subdirectores o subdirectoras, como una clara apertura y en ánimo de la transparencia”, dijo Román Jáquez en audiencia.

JCE extiende plazo al PRM y Alianza País

Ayer, la JCE extendió hasta el 12 de este mes el plazo para que los partidos opinen sobre la resolución 30/2022 que plantea los nombres, apellidos y perfiles de las personas valoradas como subdirectores de la Dirección Nacional de Informática de la Junta Central Electoral. El órgano electoral tomó la medida ante la solicitud de un nuevo plazo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Alianza País. “Se reitera que una vez vencido el indicado plazo, se procederá a valorar las observaciones y sugerencias que hayan sido presentadas, luego de lo cual este órgano adoptará decisiones al respecto”, establece la resolución del pleno de la JCE. La JCE no especifica la fecha en que decidirá el tema y está bajo presión de las organizaciones políticas para que defina la composición del conflictivo centro de cómputos. Los partidos han depositado las objeciones en la JCE.