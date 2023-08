El colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís realizó en la mañana de hoy un piquete a la Gobernación Provincial, que luego se convirtió en una ocupación sin tiempo definido.

“Aquí dicen que las puertas están abiertas, pero luego que salimos nos sacan la lengua y no cumplen con nada, han arribado a acuerdos con nosotros y no cumplen con nada, nosotros no venimos aquí a pedir, venimos a exigir porque para eso pagamos impuestos, para que nos sean devueltos en bienes y servicios. Ante esa situación nosotros hemos venido aquí y, como no hay respuestas nosotros nos quedamos aquí en la gobernación y, esto se convierte en una ocupación “, enfatizó José Mercado, vocero del Colectivo.

José Mercado, al ser cuestionado expresó que no saben el tiempo que durarán ocupando la gobernación y que, la vía de resolver la situación está en manos de las autoridades.

Noticia en desarrollo…