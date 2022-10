Otra desaparecida en el Distrito Nacional

Email it

Santo Domingo.- Llega a nuestra redacción la denuncia de una mujer desaparecida desde este pasado 19 de octubre. La señora responde a nombre de Mary Almonte de la Cruz, la cual salió de su casa sin rumbo desconocido.

Su hermana indicó que Mary Almonte, sufre de depresión y cuando deja de tomar su medicamento “se pone así”.

Explican que se encuentran bastante angustiados y desesperados, porque la Policía no hace nada. “Yo realmente necesito que me ayude, porque ya mi hermana tiene 10 días desaparecida y las autoridades no ayudan en nada”

Alegó que la desaparecida tiene una hija de 15 años de edad la cual se encuentra mal, ya que su mamá no está con ella “y está dejando de ir a la escuela para salir a buscarla, ayúdame”. Igualmente expresó que a su padre le hicieron un cateterismo hace un mes y por el hecho se siente muy mal.

Sus familiares con desesperación piden la ayuda de quién tenga información. Se pueden comunicar al teléfono 829-941-9366, o dirigirse al sector María Auxiliadora barrió 27 de febrero, en el Distrito Nacional.