El Pleno de la Cámara de Cuentas (CC) cometió faltas graves al ocultar auditorías, alterar actas, nombrar personal de forma irregular, remitir informes incorrectos al Congreso Nacional, entre otras anomalías.



La información está contenida en el informe que presentará la comisión especial de diputados designada para investigar el conflicto entre los miembros del órgano extrapoder, según reveló ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.



Al hablar desde su despacho, el legislador explicó que en la investigación se comprobó que había archivos de auditorías que “preferencialmente se guardaban, prácticamente se escondían”.



Detalló que dentro de las faltas graves cometidas por los titulares del órgano fiscalizador también trasciende la usurpación de funciones y que se realizaban sesiones que fueron “irregularmente convocadas” en un momento determinado.



“El presidente (Janel Ramírez) convocaba, cerraba la sesión y luego, irregularmente, un sector de la Cámara de Cuentas abría el Pleno y tomaban decisiones, lo que generaba que esas decisiones tuvieran cuestionamiento”, subrayó.



En ese sentido, comentó que algunos de los informes enviados por el órgano de control externo al Congreso Nacional no cumplen con los requisitos que establece la Constitución, la ley y el propio reglamento de la Cámara de Cuentas.



“Pero también hubo usurpación de funciones que comprobó la comisión, y que esa usurpación de funciones vino dada en que algunos miembros de la Cámara de Cuentas, que no eran los que llevaban la parte administrativa, producían traslados de personal irregulares. Estos traslados hacían movimientos que eran inadecuados a las funciones que tenían que desempeñar estos miembros”, dijo.



Responsabiliza a la oposición



Alfredo Pacheco responsabilizó a la oposición de mantener una Cámara de Cuentas que no cumple con su rol, en el entendido de que los legisladores no oficialistas objetan que los cinco miembros del órgano constitucional sean sometidos a un juicio político.



Explicó que hay voceros de los partidos de la oposición que han revelado que no votarían para refrendar la decisión que tomó la comisión especial, por lo que afirmó que se reunirá con ellos a fin de continuar tratando los resultados del informe.



“Nos mantendremos firmes con el propósito de que el país, el pueblo y el pleno de este órgano legislativo conozca en los próximos días el informe completo de la investigación”, añadió.

Diputados de oposición serían los responsables

El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que si la oposición mantiene su negativa a la realización de un juicio político a los cinco titulares del órgano de control externo de los recursos públicos, los responsables directos serán los miembros de sus partidos que tienen representación en esa ala congresual. Explicó que esos diputados no oficialistas van a cargar con la culpa de que se mantenga una Cámara de Cuentas disfuncional.