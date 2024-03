El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó ayer que la campaña electoral no detendrá los trabajos correspondientes a esta primera legislatura ordinaria.



Pacheco explicó que en la próxima semana dará a conocer a los medios de comunicación cuáles son las iniciativas que el pleno de diputados trabajará en estos 150 días de trabajo, que terminarán el próximo 26 de julio.



Aunque señaló que una gran parte de los congresistas son candidatos para los próximos comicios precisó que no se puede ignorar que “como dominicanos que somos”, al igual que en cualquier parte del mundo, donde hay un proceso electoral, la legislación no lleva el mismo ritmo de trabajo.



En ese sentido, se comprometió a mantener el ritmo laboral que debe llevar el ciclo legislativo, con el objetivo de impulsar una serie de proyectos importantes. Dijo que su pretensión es que la campaña electoral no detenga el quehacer legislativo. “Vamos a trabajar muy duro, muy fuerte para ello”, ponderó.



“Auguramos que esta legislatura será extremadamente productiva. Para la próxima semana nos comprometemos a elaborar el listado (de las iniciativas a trabajar en el periodo). Hemos hecho una jornada en la Comisión Coordinadora en donde estamos visualizando el norte que vamos a tomar en esta legislatura, que es la última de este periodo constitucional, y por lo tanto debemos concluir una gran cantidad de proyectos que están bastante avanzados”, subrayó.



Comentó que como un buen inicio de la legislatura, la Cámara Baja ha estado enviando las iniciativas más importantes a sus respectivas comisiones para ser estudiadas. La meta es que al final del ciclo legislativo haya un buen rendimiento tanto en la cantidad de sesiones, como en la de trabajos despachados.



“Hay proyectos extremadamente interesantes que nosotros tenemos la expectativa de que van a salir en esta legislatura, y casi le podemos adelantar que será un hecho”, sostuvo.



Exhorta a la comunidad internacional a “dejar de teorizar” con Haití



Ante la grave crisis haitiana que amenaza la estabilidad del territorio dominicano tras el escape de más de tres mil prisioneros en esa nación, Alfredo Pacheco exhortó a la comunidad internacional a “dejar de teorizar” con el tema.



El legislador califica de “ingobernabilidad, difícil e incómoda” la situación que vive el país más pobre de América, la cual también amenaza la tranquilidad de por lo menos las demarcaciones fronterizas de suelo dominicano. Por ello, estimula a los organismos internacionales a prestar atención al problema.



Asimismo, manifestó que en ocasiones se puede pensar que el problema en Haití no va a pasar de ahí, pero la realidad es que “empeora aún más”, razón por la que recomienda a que la República Dominicana esté cada día mejor preparada, ya que “uno nunca sabe lo que pueda pasar en esa hermana nación”.



Explicó que la noche del lunes conversó con el presidente Luis Abinader sobre el vecino país y, de acuerdo al congresista, el mandatario estaba exhausto al estar inmerso en la búsqueda de soluciones a dicha problemática.