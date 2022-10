Consciente de las quejas de gran parte de la población por el tema de los préstamos que solicita el Poder Ejecutivo y aprueba el Congreso Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó la razón que hay detrás de esto.



El legislador afirmó que cada año un porcentaje amplio del Presupuesto General del Estado (PGE) se dedica al pago del servicio de la deuda, que muchas veces es entre el 25 y el 30 por ciento de lo contenido en la pieza, y otras para pagar el déficit que tiene, que oscila entre el 3 y 5 por ciento.



Su comentario fue en el marco de que el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023 que cursa en la Cámara Baja, precisa que para iniciar, avanzar y/o concluir las obras de infraestructura y proyectos de inversión pública consignados en la pieza, el Gobierno deberá contratar 36 operaciones de créditos internacionales por un valor consolidado de 6,660.74 millones de dólares.



El titular de los diputados enfatizó que desde el año 2003, el PGE suele tener un déficit que oscila, tal como se precisó, entre el 3% y 5% de lo consignado.



“Entonces, ¿de dónde salen? De los préstamos que anualmente tiene que tomar el país (…), y por eso la gente siempre ve que se toman muchos (préstamos)”, indicó al conversar con elCaribe.



Asimismo, adelantó que en esta gestión de gobierno el porcentaje de la deuda ha descendido sustancialmente con respecto al producto interno bruto (PIB).



Pacheco recordó que la media isla siempre ha requerido de los empréstitos, y que la única vez en que el país exhibió pago total de la deuda externa fue en la dictadura de Trujillo.



“Tú tienes, por ejemplo, a Estados Unidos, y yo no quiero que nos comparemos con Estados Unidos, pero nosotros mientras estamos en el 40 y tanto por ciento, todavía no llegamos al 50% de la deuda con respecto al PIB”, subrayó.



Aunque su intención no es que se tomen más financiamientos, según resaltó, entiende que debido al déficit anual en el Presupuesto, el país no tiene otro remedio que acudir a los contratos de préstamos.

Accionar de diputados afecta imagen Cámara



Alfredo Pacheco reconoció que los señalamientos de violación a la Justicia de algunos legisladores “siempre afectan la imagen de la Cámara de Diputados” y traen “situaciones de suspicacia”.



En ese sentido, expuso que el enfoque de esa ala congresual es tratar de hacer las cosas de forma correcta y de actuar con transparencia.

CD tomará medidas en los próximos días

Sobre el caso del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, que hace más de un año fue apresado en Miami, Florida (Estados Unidos), tras ser acusado de narcotráfico y lavado de activos por las autoridades norteamericanas, Alfredo Pacheco adelantó que en los próximos días la Cámara Baja dará los pasos correspondientes. “Antes no podíamos tomar ninguna medida, pero ya tenemos un camino a tomar”, expuso el congresista desde su despacho.