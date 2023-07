Email it

República Dominicana- La calificadora internacional Pacific Credit Rating (PCR) reconoció por segundo año consecutivo la robustez financiera de Banco Múltiple LAFISE S.A., al reafirmar la calificación en DO A a la fortaleza financiera, DO 2+ a los depósitos de corto plazo y DO A- a los bonos de deuda subordinada, con perspectiva “Estable”.

De acuerdo con PCR, esta calificación tiene su base en el constante crecimiento de la cartera de créditos, enfocados en los sectores comercial, consumo e hipotecarios, reflejando bajos índices de morosidad siendo uno de los índices más bajos del sector y ubicándose por debajo del mismo, a su vez, los buenos niveles de solvencia. Por último, se considera su trayectoria, solidez y el respaldo del grupo LAFISE.

“Estamos orgullosos de haber obtenido este reconocimiento. Es un logro más que atribuimos a una visión estratégica basada en más de 38 años de experiencia de Grupo LAFISE en la región, la que nos ayuda a tener un conocimiento sólido de los mercados y nos permite contar con los datos necesarios para tomar decisiones oportunas y siempre identificar las necesidades de los clientes en cualquier escenario, colocándolos al centro de todo lo que hacemos.”, afirmó Edgar del Toro, Gerente General de Banco LAFISE en República Dominicana.

Este reconocimiento es un logro que se suma al propósito regional de Grupo LAFISE, de seguir siendo el líder financiero que apoya y promueve el intercambio comercial, brindando soluciones sin fronteras a sus clientes y transformando la forma de hacer negocios en la región.

Sobre LAFISE

Grupo LAFISE es un holding empresarial moderno y diversificado con 38 años en la región, con presencia en 11 países, + de 4,000 colaboradores, +1 millón clientes para integrar y dinamizar los mercados en servicios especializados en banca, seguros, banca de inversión, puestos de bolsa, comercialización agroexportadora, almacenes de depósito, inversiones, Fundación Zamora Terán; entre otros.