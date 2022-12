Padre de joven murió por pedrada se enteró de muerte de su hijo por redes sociales

Email it

Juan Francisco Cabrera, padre de Jhoel Cabrera Espino, joven de 28 años de edad que la madrugada del sábado fue víctima mortal de una piedra lanzada por un individuo todavía no identificado dijo que se enteró de la muerte de su hijo por medio de las las redes sociales (Accidentes rd).

Claribel Espino, madre del occiso, expresó «Joel acostumbraba informarme cuando iba a volver tarde a casa y, exactamente el día del incidente no me informó nada; desperté y no ví mi vehículo y amigos de él salieron a ver si lo encontraban se encontraron con la escena», narro Espino.

«Mi hijo llevaba 8 años laborando en la empresa Claro, en instalación de fibra óptica. Yo también trabajo en esa empresa, donde llevo 38 años» detalló Cabrera.

Asimismo, los familiares de la víctima (Joel Cabrera), informaron que el mismo no se encontraba en relaciones sentimentales formalmente ni hijos.

Con relación al caso, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional (PN), informó hoy en la mañana que la institución ha apresado ocho personas para fines de investigación.

Informaron que inmediatamente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregue el cuerpo irán directamente al Cementerio Jardín Memorial de la Jocobo Majluta para darle cristiana sepultura mañana.