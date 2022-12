La Universidad INCE lamentó el trágico fallecimiento del joven Joel Rafael Cabrera Espino, egresado de la carrera de Agrimensura de esa universidad por causa de una enorme piedra lanzada a propósito y que impactó su vehículo mientras transitaba por la avenida 27 de Febrero.

El vehículo que conducía, un Kia Soul negro, placa A860749 tiene una abertura de unas 15 pulgadas que impactó el cuerpo del joven.

Según un comunicado firmado por el rector RafaelTeijeiro Ruiz, Cabrera Espino era un joven profesional que estaba cumpliendo con su deber en la vida de ser un ciudadano productivo para su patria, que hizo lo que tenía que hacer; estudiar, capacitarse y trabajar honradamente, no merecía ese trágico final.

Este triste fallecimiento no tiene razón de ser, un acto de esa naturaleza no debió ocurrir nunca, aún más cuando ya se han dado muchos casos similares y varios llamados para que se eviten estas criminales acciones pero que evidentemente las autoridades competentes no han podido detenerlas. Nunca habrá excusa para hechos de esta naturaleza mucho menos en los tiempos actuales cuando la tecnología de las comunicaciones y cámaras de alta definición permiten tener vigilancia continua en tiempo real de estratégicas ubicaciones y con comunicación directa al sistema del 911 y al C5i, claro, esto así suponiendo que esas posiciones extremadamente sensitivas y críticas están siendo vigiladas 24/7, en este caso una de las vías más importantes de la capital por lo que la sociedad no admite excusas ya que el hecho se produjo a cientos de metros del destacamento del sector de NACO y del palacio de la Policía Nacional y a una hora con escaso tránsito.