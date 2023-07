Email it

Hace seis años Fleudy Paredes se convirtió en padre por primera vez. El nacimiento de su primogénito supuso grandes desafíos que con el paso del tiempo aprendió a sobrellevar.



En el primer trimestre de embarazo, su esposa fue infectada por el mosquito que transmite el virus del Zika en medio del brote epidémico que afectaba a la República Dominicana. La enfermedad causó daños neurológicos irreversibles en el pequeño Misael, causa por la que hoy no puede valerse por sí mismo.



Vivir en carne propia los retos diarios que se presentan en el núcleo familiar cuando llega un hijo en condiciones de discapacidad severa dio razón de ser a la Comunidad de Padres Especiales, que hoy lidera Paredes.



Esta organización busca visibilizar la realidad de padres y madres con hijos que requieren una atención especializada, debido a las limitaciones físico-motoras o cognitivas que presentan.



Entre sus principales objetivos figuran incentivar la creación e implementación de políticas públicas que faciliten el acceso a oportunidades de estudio, emprendedurismo, empleo y recreación en favor de padres con hijos que necesitan un trato especial.



Reclama políticas más inclusivas



En entrevista para elCaribe, Paredes exhortó a las autoridades, funcionarios y organismos competentes a legislar en favor de cientos de padres con niños en condiciones extremas de salud a los fines de otorgarles una mejor calidad de vida.



“Al Estado, que detrás de un niño con discapacidad hay una familia, que entiendan que necesitamos una ley o normativas que nos incluyan, para estudiar, para trabajar”, reclamó.



En tanto, a los padres los exhortó a no rendirse en la determinación de alcanzar sus metas personales y profesionales. “Tu hijo no es una cruz, es una motivación para seguir adelante”, expresó Paredes.



Uno de sus objetivos es crear conciencia y despertar la empatía hacia este segmento de la población que muchas veces sufre exclusión por parte de la sociedad, por los gobiernos y poderes representativos que trazan las políticas públicas. “Que la gente entienda que estos padres somos héroes sin capa”, exclamó.



“Estamos buscando sensibilizar a la sociedad, decirle estamos aquí, tenemos estas necedades y necesitamos que el Estado se enfoque en nosotros. Si el padre está bien es muy posible que el hijo tenga mejores condiciones”, concluyó.

Busca visibilizar a los grupos desfavorecidos

El presidente de la Comunidad de Padres Especiales consideró que las personas con condiciones de discapacidad están segregadas por grupos. Entiende que su organización vendría a visibilizar a aquellos que no han alcanzado la notoriedad y apoyo necesario. “Tomamos cualquier situación de discapacidad, lo que si buscamos que sea un padre con una situación donde sus hijos dependan (para sus actividades rutinarias) por encima de un 60 y 70 por ciento”, dijo.