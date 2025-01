El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, consideró que el manejo que han tenido los aspirantes presidenciales de su partido para el 2028 ha sido “oportuno y prudente” porque no han violado ninguna norma ni descuidado sus responsabilidades en el tren gubernamental.



“El actuar de esos compañeros ha sido oportuno, ha sido prudente, no han hecho grandes recorridos, no conozco, una foto o una imagen que llame a un comportamiento descompuesto”, afirmó.



Dijo que como autoridades del partido previendo la consolidación del presente como gobierno, han llamado la atención sobre las aspiraciones.



“Hemos llamado la atención para mantener el paso”, dijo.



Cuestionado de si se aprobará la resolución para evitar el surgimiento de nuevos proyectos presidenciales, dijo que el tema se discutió en una reunión de la Dirección Ejecutiva realizada la pasada semana.



“Hace apenas dos o tres semanas nos reunimos y fue uno de los temas tratados y sin excepción, todos los actores presentes coincidieron en apoyar la idea de que la prioridad del partido ahora es gobernar”, expuso en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Agregó: “Fue un desahogo personal lo que expresé en el marco de esa reunión, y hay una conciencia que está muy a flor de piel de los dirigentes del partido y los principales actores de llevar eso (aspiraciones) en los tiempos debidos”.



Paliza dijo que en el marco del debate del tema, la directiva de la organización ponderó la importancia de respetar los tiempos de campaña política establecidos en los estatutos de la organización y la ley de Partidos Políticos.



“La unidad de la organización es nuestra principal arma, si alguien me pregunta cuál fue la magia que permitió ganar el poder en dos procesos consecutivos, con apenas diez años de haber sido fundada, la principal herramienta, arma, ha sido la unidad”, subrayó.



Expresó que se está tomando a pecho su papel de mediador para conservar la unidad de la organización.

“Es un compromiso mantener la unidad del partido por encima de cualquier elemento”, dijo el dirigente político.



Paliza reiteró que es partidario de que a partir de 2026 la presidencia de la organización la asuma el presidente Luis Abinader al considerar que es el mejor activo con que cuenta la organización y el líder de mayor relevancia en el país en la actual coyuntura política. El PRM debe escoger nuevas autoridades a mediados de 2026.

Afirma retiro Abinader genera nuevo escenario

El presidente del PRM y ministro de la Presidencia dijo que las aspiraciones a lo interno de la organización y fuera de ella son normales por el contexto generado por el anuncio del presidente Luis Abinader de retirarse a tiempo.



“Es la primera vez que un presidente en ejercicio deja claramente delimitado que no continuará su carrera política hacia el futuro y no hay ninguna duda de que sus palabras son fieles, a una idea a un compromiso”, expuso.