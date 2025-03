El ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó que la discusión sobre una posible reforma fiscal, o revisión de incentivos impositivos, “quedó totalmente cerrada el pasado año”, con el retiro de la propuesta de modernización fiscal en octubre del 2024 por parte del Poder Ejecutivo.



“No hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo. Caso cerrado”, escribió ayer el funcionario en su cuenta de X, en momentos en que el tema “revive” en el país tras el sometimiento del controversial proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, depositado en el Congreso el pasado lunes por el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza.

La pieza legislativa genera críticas en sectores, en especial en el industrial.



Pacheco no ve momento adecuado para aprobar proyecto elimina exenciones y privilegios fiscales

Horas antes del comentario de Paliza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó a la calma a los sectores del país que están preocupados por el referido proyecto de ley.



Exhortó a los industriales y quienes se sienten afectados a “estar tranquilos”, porque “no hay el mayor interés en el conocimiento de una nueva reforma fiscal”, ya que el pasado proyecto de modernización fiscal que sometió y retiró el Poder Ejecutivo en octubre del 2024 no tuvo éxito.



“Pienso que en este tiempo como que no es el momento adecuado para producir aprobaciones de esta naturaleza, que afectan de manera sensible a los demás sectores productivos”, sostuvo.



El legislador manifestó: “Nadie debe tener aprensión, alarma o lo que sea” en torno a la pieza introducida por el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, porque en la Cámara nunca acostumbran a tratar proyectos que no sean debidamente pasados por el tamiz de que las partes interesadas vayan allí a expresarse.



“El presidente de la República y sus voceros más autorizados manifestaron que no tienen interés en producir una reforma fiscal. Y luego de eso han surgido inquietudes en ese sentido, pero desestimaron la posibilidad de producir este proyecto”, profundizó el congresista tras precisar que, en relación con la iniciativa actual, cada legislador tiene su prerrogativa de someter proyectos.



Pacheco consideró que Genao Lanza es un diputado activo, inteligente y muy trabajador, no obstante garantizó que cualquier paso que den en el Congreso con el pliego de ley, será acorde con el interés nacional y las expectativas que tienen los sectores productivos del país.



Pese a comentario de Pacheco, Genao Lanza no da marcha atrás



Pese a la posición del presidente de la Cámara de Diputados en relación al polémico proyecto de ley, el diputado de La Vega insiste en que se necesita eliminar los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, debido al déficit fiscal, el cual obliga al Estado a acudir a los préstamos.



El diputado reformista consideró que Pacheco no ve el momento de aprobar la pieza ahora, porque las discusiones sobre el pliego de ley “están iniciando”, pero que la Comisión Permanente de Hacienda, apoderada de la iniciativa, comenzará el estudio y debates con la misma.



“No pude ser que proyectos que ya han cumplido su rol no paguen impuestos sobre la renta”, sostuvo.

Sobre el sector industrial, dijo que no se puede durar 30 años sin pagar impuestos, porque ya la exoneración no se convierte en un incentivo, sino un privilegio. “Y sectores con empresas que ya han recuperado su inversión, que han generado muchas ganancias, no pagan impuestos. Y es momento de que sectores que ya están prósperos, que generan muchos recursos, paguen su parte”, detalló, Genao Lanza.



“En su momento vamos a analizar a ver lo que más le convenga al país”



El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, volvió a pronunciarse en relación con el controversial proyecto de ley que quita exenciones y privilegios fiscales.



Comentó que en su momento va a analizar lo que más le convenga a la República Dominicana, porque se debe apostar a la estabilidad que hoy disfrutamos el país. Al respecto, indicó que con la estabilidad económica hay que tener “máximo cuidado” para que ese clima no se ponga en juego en el momento.



Reiteró que la supresión de privilegios debe ser en igualdad de condiciones, a todos los que tengan excepciones, sin importar quiénes sean.

La AIRD reitera preocupación

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró ayer su preocupación en torno a la controversial legislación del diputado del Partido Reformista Social Cristiano.



Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad, quien habló horas antes de la declaración de Pacheco, enfatizó la inquietud de ese sector de una eventual eliminación del artículo 50 de la Ley 240-20 de Proindustria que consigna el referido proyecto de ley, el cual es el corazón de la misma y sobre el cual se sustenta todas las iniciativas de innovación y competitividad de ese sector.



Dijo que el proponente del pliego legislativo argumenta que el gobierno necesita recursos y mejorar sus ingresos, y que el sector empresarial debería hacer un sacrificio y comenzar a pagar impuestos, pero que la Asociación de Industria espera un espacio en el que puedan conversar de manera transversal de todas esas iniciativas y compartir las preocupaciones como sector industrial.



Una vez la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara Baja invite a los industriales a una reunión para consensuar la pieza legislativa, la AIRD acudirá al encuentro, según ponderó Pujols.