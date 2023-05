Algunos proyectos descansan en los centros en espera de ser implementados. Dieciséis empresas se instalaron allá

La fachada del primer edificio del Parque Cibernético de Santo Domingo, de cara a la autopista Las Américas, no es su mejor carta de presentación. No parece haber nada allí. La hierba gana terreno y la fuente que captó tantas miradas está seca y sucia.



¡Hola! ¿Cuál es la entrada? pregunta el equipo de elCaribe a un seguridad. “Esto es un almacén. Siga derecho. Ahí mismo está el edificio”, respondió.



En efecto, a pocos metros se observa una especie de complejo, con apariencia de zona franca, que alberga las oficinas administrativas y las sedes de importantes empresas nacionales y extranjeras.

La desolación de la primera edificación contrasta con el movimiento de jóvenes que entran y salen con el uniforme distintivo de las compañías a las que prestan sus servicios. Unas 16 empresas con vocación de exportación están instaladas allí. Aunque son de naturaleza distinta, la innovación y la aplicación de las tecnologías es el sello común. Visitarlas todas y conocer sobre su funcionamiento tomaría más de un día. En compañía de Eddy Martínez Manzueta, presidente y fundador del Parque Cibernético, hicimos un recorrido por algunas de estas instalaciones. Antes, nos recibe en su oficina y explica lo sucedido con la estructura que, según dijo, fue cedida vía contrato a una empresa. Actualmente se acondiciona para albergar un centro de innovación tecnológica en el área de la salud, tras años de permanecer sin ningún uso.



Katherine Martínez, directora general del parque, agrega que en el proceso de ampliación de la autopista Las Américas, se les quitó una porción de terreno. “Cuando vinieron destrozaron una parte de la fuente, las tuberías; y todavía hoy por hoy siguen trabajando. Inclusive van a hacer una reubicación de los postes del tendido eléctrico que quedaron en la marginal”, informa.



Martínez Manzueta conoce el parque como la palma de su mano. En el primer período de gobierno de Leonel Fernández, tocó la puerta del despacho del entonces mandatario para presentarle el concepto y los planos del proyecto. Tenía una clara idea de lo que quería, construida de lo que había visto en países desarrollados. Para agosto del año 2000 se inaugura la primera fase de este complejo, su componente educativo, conocido como Instituto Tecnológico Las Américas (ITLA), para formar el capital humano orientado a las nuevas tendencias y requerimientos de mercado. Cinco años más tarde tuvo lugar el lanzamiento del Parque Cibernético, ideado como un centro de innovación sustentado en un trípode entre el sector educativo, empresarial y gubernamental.



Contempló la construcción de un edificio de siete niveles para la infraestructura y manufactura de productos de alta tecnología e investigación, y la ejecución de proyectos tecnológicos con inversiones extranjeras cercanas a los 250 millones de dólares.



Ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Parque Cibernético dedica una extensión de más de medio millón de metros cuadrados para la producción de bienes y servicios, así como la formación de talentos e investigación.



Eddy Martínez lo visionó como el “Silicon Valley” del Caribe. Hoy lo describe como un “ecosistema público-privado de innovación”. Luce entusiasmado por mostrar algunas de las invenciones e innovaciones creadas en sus centros, así como el impacto de las empresas que allí operan.



De pronto dirige sus pasos hacia el laboratorio de “Caribbean Biotech Labs”. Una empresa dedicada al desarrollo de investigaciones médicas de alto nivel internacional para la industria de la salud y la farmacéutica.



Ahora está en marcha el proyecto con cerebros de conejos congelados a los que previamente se les insertaron tumores a los fines de investigar las moléculas e identificar ciertas proteínas.



“Somos parte de esa cadena, para hacer una parte de una investigación, que quizás una empresa grande en Estados Unidos está desarrollando, para un medicamento para el cáncer o algún antibiótico”, destaca. Sobre los beneficios que dejan al país las operaciones de estas empresas, cita la transferencia de conocimientos y de tecnologías, la activación económica, prestación de servicios y generación de empleos.



El recorrido incluyó una breve parada por la empresa Airlink Distribution, orientada a la remanufactura de equipos electrónicos (celulares, tabletas, computadoras y laptops). Entre las empresas instaladas en el Parque Cibernético figuran UAV Republica Dominicana, MRO Mode On, Girando Corporation, Fastenal, Concivil Ltd, CN Secure Autoshipping y Dre Repair Services.



Asimismo, tienen sus operaciones allí Nap del Caribe, Data Center OGTIC, Seguridad Virtual, Innovation Solution Factory, PC Precission, Phennix Technologies, Grob Pharma (Laboratorios de Aplicaciones Médicas), Consultec, Cyberpark Film y Cyberlodge. Convergen, además, el Centro de Innovación de Drones Centro de Innovación de Manufactura Aditiva Centro de Innovación de Tecnologías Exponenciales. “Tenemos aquí una incubadora aceleradora de empresas tecnológicas”, sostiene Martínez Manzueta.



“Cuando nosotros comenzamos esto había mucho escepticismo de todas partes, muy poca gente creía en que la República Dominicana podía llegar a convertirse en un país productor de tecnologías. Nosotros somos y seguimos siendo en gran medida usuarios de la tecnología, pero es un modelo que va cambiando, como vas a ver, en algunos elementos estamos ya usando innovaciones y produciendo tecnología para exportación y para consumo local” precisa. Para el también presidente del Consejo Directivo del ITLA, la interacción de la ciencia y la tecnología es la base de las grandes innovaciones. Está convencido de que el desarrollo económico del país se logra a través de la educación, inversión e innovación. “Nuestro enfoque es llegar a resolver problemas a partir de la tecnología. Me gustaría que la gente empiece a ver al Parque Cibernético en todo su ecosistema, que incluye al ITLA, a Emprende, a las empresas y los centros de innovación”, sostiene.



El parque Cibernético de Santo Domingo cuenta con tres centros de innovación y avanza en la creación de otro orientado al desarrollo de soluciones con base en la inteligencia artificial. Una de las innovaciones que más atención captaron fue el proyecto “Drones para la Salud”, cuyo piloto se implementó en el año 2017 en comunidades remotas de San Juan. Con la integración de innovadores vehículos aéreos no tripulados (drones), se pretendía gestionar el transporte de insumos de salud de primera necesidad a habitantes que residan en zonas de difícil acceso de la República Dominicana, así como mejorar la capacidad resolutiva de los Centros de Atención de Primer Nivel de Salud.



La iniciativa pretendía mejorar la calidad de vida de 200 mil personas en el país al aumentar la disponibilidad de medicamentos de urgencia. Además de incrementar entre un 30% y un 50% el número de diagnósticos y transporte de resultados y un 50% el transporte de pruebas de papanicolau y gota gruesa. Pero el dron que sobrevoló terrenos inhóspitos de la provincia sureña y representaba la esperanza de vida de cientos de familias, permanece en el Centro de Innovación de Drones, en espera de que lo que comenzó como un plan piloto pueda llegar a comunidades necesitadas.

Proyecto “Drones para la salud”, que se implementó en San Juan, se quedó en fase piloto. Johnny Rotestán Presidente y directora del parque, Eddy Martínez y Katherine Martínez. Carolauris Tatis participa en investigación que estudia cerebros de conejos. Junior Veras, gerente de empresa dedicada a remanufactura de dispositivos electrónicos.

Parque tiene cuatro centros de innovación

Entre los proyectos desarrollados figura el programa de formación en Agricultura 4.0, que incorpora el uso de drones para las actividades agrícolas. La iniciativa responde al hecho de que el mundo se mueve a la agricultura de precisión para aprovechar y optimizar los recursos. En el ámbito de la salud, el Parque Cibernético tiene el mérito de crear el proyecto de fabricación de prótesis, que desarrolla el ITLA en beneficio de cientos de personas de escasos recursos, que las necesiten. Actualmente, el centro desarrolla un proyecto para utilizar drones y la inteligencia artificial conjuntamente con datos satelitales para apoyar al Ministerio de Medio Ambiente a identificar zonas de riesgo, ya sea incendios, invasión o actividades agrícolas en puntos no permitidos. De acuerdo con Martínez Manzueta, el Parque Cibernético de Santo Domingo desde el 2008 no recibe partidas directas del Estado dominicano. Los fondos públicos son dirigidos al ITLA, que funciona como un componente académico del proyecto de carácter público-privado.



Dijo que los recursos para operar los reciben mediante los servicios que ofrecen a las empresas instaladas en el campus.



En el Silicon Valley del Caribe, conviven algunas de las compañías más innovadoras del mundo con jóvenes talentos dominicanos, generando un potencial de desarrollo exponencial para la República Dominicana

Público-privado

El Estado es el socio principal del Parque Cibernético. Tiene el 54 por ciento de las acciones”

Apoyo

Tiene que haber una colaboración, una acogida, no podemos imponer soluciones”, sostiene el presidente del parque”