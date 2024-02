Santo Domingo, RD.- La Universidad Nacional Evangélica (UNEV) otorgó este jueves el «Galardón a la Reforma» al recién alcalde electo de Santo Domingo Este, el pastor Dío Astacio durante la primera investidura del 2024 en la que graduó 752 nuevos profesionales.

Tras ser condecorado, el político y líder cristiano agradeció el reconocimiento y expresó que la mayoría de las personas se preparan para conseguir un buen trabajo, por lo que exhortó a esta generación de profesionales a prepararse mentalmente para triunfar, no para un trabajo.

“Trabajar no es lo que va a llevarlos al éxito, lo que los llevará al éxito es su deseo de triunfar, porque hay gente, y es la mayoría, que solo trabajan para comer, para vivir, pero ellos no han considerado jamás que el éxito no es una casualidad, sino que es una declaración”, manifestó Dío Astacio.

De su lado, el presidente del Consejo Académico de la Alta Casa de estudios, el rector, Juan Guerrero Ávila, indicó que este reconocimiento se otorga en virtud de su destacada labor y compromiso con la implementación de reformas trascendentales en beneficio de la comunidad, reflejando su dedicación incansable hacia el progreso y la mejora continua.