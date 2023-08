La coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana, Nora (Lizzie) Sánchez Padilla, advirtió que durante la precampaña se ha producido un derroche de cuantiosos recursos en la promoción de aspiraciones candidaturas, violentado las reglas que impiden la realización de actos proselitistas.



Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, consideró que hay aspirantes que han mostrado recursos en demasía sin saber de dónde provienen los mismos.



Afirmó que eso se manifiesta con el gasto de miles de millones de pesos durante la precampaña, por lo que se preguntó “hacia dónde vamos y quién es que va a financiar ese nivel durante la campaña”.



“Esa precampaña tan costosa, deja mucho que desear y mucho que preguntar con relación al uso de recursos mal habidos”, sentenció la activista de la sociedad civil.



Resaltó el planteamiento del presidente Luis Abinader, de que va a evitar la utilización de los recursos del Estado durante la campaña electoral, lo cual califica como una buena señal que la sociedad civil espera que todos los funcionarios, electos o no, lo tomen en consideración y sean lo suficientemente transparentes para que expliquen de dónde están saliendo los recursos para la precampaña y la campaña.



Proselitismo



Sánchez Padilla manifestó que en la etapa de la precampaña que acaba de pasar no se pudo contener tanto el proselitismo, así como el uso de grandes recursos en las aspiraciones a candidaturas.



La vocera de la organización de la sociedad civil espera que ahora haya un stop de esa situación y demanda de los precandidatos y a los candidatos transparencia frente a la población.



“Hemos visto un derroche de dinero que no sabemos de dónde sale, entonces a lo interno de los partidos hay un problema, eso lo que hace es frenar las posibilidades del que no tiene dinero, que es honesto, serio, que quiere servir a la ciudadanía y al país y, sin embargo, no pueden tratar de querer ser candidato de algunas de las demarcaciones porque sencillamente no tienen recursos, cuando hay otros que tienen recursos en demasía sin nosotros saber de dónde salen esos recursos”, argumentó. Considera que los aspirantes a cargos electivos deben explicarle a la población de dónde sacan el dinero que utilizan para promocionar sus aspiraciones políticas.

Dice que los partidos han expresado preocupación

La socióloga manifestó que durante las reuniones que ha sostenido Participación Ciudadana con la dirigencia de los partidos políticos, le ha manifestado su preocupación, sobre todo por el uso indiscriminado de los recursos del Estado actualmente. Comentó que, en su primer informe sobre la precampaña, PC planteó el problema de cómo los partidos estaban en campaña electoral, cuando realmente la ley establece que la precampaña debe ser internamente.