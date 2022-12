El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró ayer que durante este año se ha observado que “los tribunales dominicanos no están a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción”.



Al pasar balance del 2022, la entidad no partidista indicó que los fallos en los casos Tucano, Los Tres Brazos, Omsa y Odebrecht, en donde la mayoría de los imputados fueron absueltos, creó la inquietud de que no se está combatiendo esta problemática.



A consideración de los miembros del movimiento no partidista, este año no se han sometido nuevos casos de corrupción debido a la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, “con excesivo tiempo en las posposiciones”.



“Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la Justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos”, dijo Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, al leer un documento.



En cuanto a los avances respecto a la justicia, Abreu destacó la aprobación y la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio.



Otros temas



Por otro lado, precisó que este año estuvo marcado por importantes acciones que indican avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público. Y que en el aspecto económico, el país ha resistido los factores adversos internacionales, manteniendo un fuerte crecimiento con estabilidad.



“La cantidad de denuncias ante los órganos de control, realizadas por diferentes programas de investigación periodística, la sociedad civil, proveedores y ciudadanos afectados e interesados, apunta a un mayor nivel de confianza y esperanza en el régimen de consecuencias”, indicó.



En cuanto a las reformas institucionales y políticas, Abreu dijo que el final del 2022 encuentra a la sociedad dominicana con “un severo retraso” en la aprobación de las reformas sometidas en el 2021 por el gobierno al Consejo Económico y Social (CES).



“Es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana,”, manifestó Abreu en rueda de prensa.

Pasaron balance al tema de la seguridad

Sobre la seguridad ciudadana, Abreu dijo que se mantiene el temor de las personas frente a la delincuencia, mientras son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía. Y del tema haitiano, respaldó el derecho del Estado dominicano de cumplir la normativa vigente con respecto a las políticas de control y regulación migratoria. Asimismo, dijo que el país no debe permitir arbitrariedades.