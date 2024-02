La organización Participación Ciudadana expresó su preocupación por la complejidad de la boleta electoral para las elecciones municipales del 18 de este mes.



“Nos preocupa la boleta que es muy compleja porque hasta los vocales están en la boleta, si es un distrito, entonces lo que se está haciendo es llamando a la gente que vote por uno”, dijo la directora de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo.



Durante la entrevista Despierta con CDN, Lorenzo exhortó a los votantes, identificar la carita y salirse de ella para que no anule el voto.



Esto así debido a la características de las próximas elecciones del 18 de febrero, en la que aparte del voto preferencial habrá boletas separadas donde la gente va a votar por su alcalde y no habrá arrastre.



Reiteró que el proceso electoral será muy retador, especialmente porque la ciudadanía puede confundirse a la hora de la votación. Por ello, dijo que ha insistido en que la Junta Central Electoral (JCE), promueva 24/7 la campaña educativa.



“Porque la tradición es que la gente no le hace tanto caso al tema municipal a pesar de que es el más importante porque son los gobierno locales”, agregó.



Recomendó prestar más atención al proceso, porque, “son las autoridades que van a resolver los problemas de la comunidad.



La directora de Participación Ciudadana dijo que estará vigilante del proceso y evacuará sus informes sobre las incidencias. Para eso, afirmó que trabaja en la observación de las elecciones municipales.



Fátima Lorenzo advirtió que estarán enfatizando en los delitos electorales, para lo que cuentan con un marco regulatorio. Sostuvo que fiscales de la Procuraduría se encargarán de investigar los delitos electorales.