Santo Domingo.- La firma Pacific Credit Rating por sus siglas en inglés (PCR) mejoró a AA+ la emisión por RD$6,000 millones del pasado mes de noviembre, del Segundo Programa de Emisión de Valores del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial), con clave SIMVFOP-003-P2.

De acuerdo con un comunicado de la firma, la calificación de la emisión se ubica en el mismo nivel que la calificación del segundo programa, la cual, a su vez, está un escalón por debajo de la calificación de riesgo emisor de RD Vial, considerando la subordinación de los valores del segundo programa a aquellos pertenecientes al primer programa de emisión.

Asimismo, establece que la revisión de calificaciones se basa en el incremento del flujo de ingresos, principalmente debido a la mayor recaudación en peajes, pagos electrónicos y ventas de tags para paso rápido.

“Estos factores han generado niveles adecuados de liquidez y cobertura, así como rentabilidad. Además, se considera la reducción en el endeudamiento patrimonial, la trayectoria positiva del grupo y el soporte del gobierno dominicano en el mantenimiento de las vías”, indica.

Sobre el logro, el director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, explicó es otro de los frutos de las innovaciones y la transformación tecnologica para la eficiencia y la transparencia que han sido implementadas en la institución.

«En menos de un año hemos llevado más transparencia con una moderna plataforma web, móvil y centro de contacto para que los usuarios puedan gestionar sus cuentas, igual en la estaciones hemos introducido nuevos equipos y actualizaciones de software para agilizar el tránsito. Esta calificación es la confirmación de que seguimos haciendo la cosas bien y estamos cumpliendo con el cambio», dijo Rodríguez.

La calificación de la emisión está ligada a la calificación del segundo programa de emisión. Esta se realizó al amparo del segundo programa de emisión y comparte sus características; plazo de 15 años con capital amortizado de la siguiente manera: 30% en 18 cuotas iguales a partir del sexto año, desde la fecha de pago del duodécimo cupón, hasta la fecha de pago del vigesimonoveno cupón; 70% al vencimiento. Su valor nominal es de DOP6,000 millones y paga una tasa de interés fija de 12%.

Las definiciones de calificación de República Dominicana se pueden encontrar en el sitio https://www.fitchratings.com/es/region/central-america bajo el apartado de “Definiciones de Calificación de República Dominicana”.

