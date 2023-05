A propósito de los estudios presentados por el Observatorio Comunicación y Democracia (OCD), uno sobre la situación socioeconómica de los periodistas y otro sobre el nivel de transparencia en que se manejan los medios de comunicación, el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, saludó que se pusiera el tema sobre la mesa.



“Este es un tema que no solo va más allá de lo salarial, sino del contenido mismo de los medios y el valor de estos para la democracia”, precisó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, al añadir que entiende que hay una ausencia total de políticas de protección a los medios.



Dijo que lo presentado a través de los estudios que auspició el OCD, “es un asunto viejo con ingredientes nuevos”, como lo fue el tema de la pandemia, al destacar que el mundo es otro después del Covid.



Señaló que el medio no genera una economía para mantener un nivel de salarios como se desea y aunque entiende que esto ha mejorado con el tiempo, esta es una tarea pendiente que ha quedado evidenciada en los estudios del OCD.



“Colocan sobre la mesa un tema muy necesario que está ausente en el lenguaje de la política, es decir, la política no considera como tema de su agenda qué hacer con los medios como un valor democrático”, dijo.



Expresó, durante una entrevista en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., que a nivel mundial los medios de comunicación tienen una crisis por el asunto de la tecnología.



Al respecto, dijo que desde la tecnología, el primer desafío que se le ha planteado al oficio del periodismo es la globalización, porque ya no se puede hacer nada pensando solo en los 48 mil kilómetros cuadrados de la República Dominicana.