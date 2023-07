Quienes tienen alguna enfermedad preexistente o los que simplemente no quieren contagiarse con el covid-19, están adoptando acciones individuales para no contraer el virus que desde finales de mayo tiene un leve aumento en su incidencia.



Serbia Mejía, de 52 años, nunca ha dado positivo al coronavirus, y lo atribuye a que tiene tres dosis de la vacuna, sin embargo, en momentos en que la prevalencia de la patología mantiene una tendencia ascendente está volviendo a implementar algunas de las medidas que se originaron en el inicio de la pandemia para no enfermarse, como evitar las aglomeraciones en espacios cerrados.



“Imagínate que vuelva a subir de nuevo, puede ser una situación crítica porque algunas empresas pueden cerrar dependiendo de la situación”, expresó la dama.



La señora Adelfa Marte, que tiene 60 años, también está retomando el distanciamiento con la finalidad de no tener contacto con personas que estén afectadas con el covid-19, debido a que es otra de las pocas que no han sufrido un contagio en los tres años que tiene circulando el virus en el territorio nacional.



No obstante, en el país así como en otras naciones del mundo aún aparecen personas como Pedro Luis Suero, que no creen en la existencia de la patología a pesar de la decena de enfermos y muertos que registran organizaciones nacionales e internacionales a causa de la enfermedad.



La detección y la vacunación



Para conocer si están infectados con el covid-19, hay personas que están visitando algunos de los centros habilitados por las autoridades que de manera gratuita realizan un diagnóstico de la enfermedad.



Uno de ellos es el habilitado en el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde desde tempranas horas de la mañana acuden individuos de todas las edades y con síntomas gripales a tomarse la muestra, pero también asisten aquellos que necesitan de un resultado negativo para poder someterse a algún procedimiento médico.



La entidad también tiene puntos de pruebas para detectar el virus del Sars Cov 2 en la sede de las direcciones provinciales y áreas de salud, como en la que está donde se encuentra el hospital materno infantil Santo Socorro.



La institución también continúa vacunando, aunque es ínfimo el número de personas que siguen buscando el suero.



En el centro situado en la estación María Montez de la línea dos del Metro de Santo Domingo, el promedio diario de inoculados es menor de 10. Así lo informó a este medio su encargada Luisa Pérez, que destacó que dentro de los pocos que asisten a vacunarse hay niños y adultos que se aplican la primera y segunda dosis del biológico que hace frente a la enfermedad.

El covid-19 se mantendrá presente en la nación

“El covid es endémico, va a seguir circulando, subiendo, y bajando”, así lo reafirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, al indicar que la población debe ir concediendo que la referida enfermedad se mantendrá presente en el país, y que comportamientos como el actual ocurrirán en diferentes periodos del año. Tanto las autoridades como especialistas, esperan que también haya una elevación en los contagios de la afección viral entre noviembre y diciembre con la llegada del invierno.

Reacciones