Como parte de la investigación en curso en torno a la tragedia del Jet Set, el Ministerio Público solicitó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) la documentación asentada en esa institución sobre la estructura societaria de las empresas de telecomunicaciones vinculadas al propietario del colapsado centro de diversión.



Al empresario Antonio Espaillat, además de ser el propietario de la icónica discoteca Jet Set donde la madrugada del martes 8 de abril se produjo el derrumbe del techo que terminó con la vida de 232 personas, también se le conoce por haber construido un emporio en el mundo de la radiodifusión y en los medios de comunicación.



Hasta la fecha contra Espaillat se han interpuesto varias demandas por homicidio involuntario. Por el trágico hecho, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación, y como parte de los aprestos, pidió al Indotel como organismo rector de las telecomunicaciones, información sobre las empresas a nombre del señor Antonio Espaillat.



Abordado en el programa Despierta con CDN-37, el titular del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, informó que fue justo anteayer, el pasado lunes, cuando recibió la solicitud por parte del órgano persecutor.



“Ya están depositadas todas las documentaciones al respecto. Yo no tengo el consentimiento del consejo directivo y yo actúo por mandato del consejo directivo. Sin embargo, debo decir que nosotros somos guardianes del fiel cumplimiento de la ley. Y si el Ministerio Público ha establecido una decisión de carácter preventivo, nosotros tenemos que darle fiel cumplimiento a ese mandato y por consecuencia comportarnos institucionalmente”, sostuvo.



No obstante, Guido Gómez Mazara precisó que de conformidad con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, cualquier ciudadano puede procurar información al respecto.



El funcionario respondió a preguntas realizadas por el elenco de Despierta con CDN 37, integrado por Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes, Katherine Hernández y Federico Jovine.



Se trata de una medida cautelar



“Guido, ¿digamos que la solicitud al Indotel es de que no se haga ningún tipo de operación de transferencia societaria, para que la gente que está en su casa comprenda de qué estás hablando?”, preguntó la conductora Julissa Céspedes.



En respuesta, Gómez Mazara dijo que eso es correcto y asintió en que se trata de medidas cautelares en esta fase de la investigación.



“Repito que allá están los asentamientos de las características de la estructura societaria de todas las empresas radiales del país, no de un grupo exclusivo… y nosotros vamos a actuar de conformidad con la ley”, indicó.



Al pedírsele más detalles de este proceso, enfatizó en que “lo único que conoce institucionalmente el Indotel es una acción del Ministerio Público que en su fase de investigación genera una especie de prevención respecto al comportamiento societario de esas empresas, más nada. Eso es lo único que ha recibido Indotel”.



“Por vía de consecuencia nosotros somos obedientes a un mandato, en este caso del Ministerio Público. Y vamos a estar abiertos a cualquier tipo de información porque la transparencia es la regla de comportamiento del Indotel”, afirmó.

Indotel tiene la custodia de documentos emisoras

Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, sobre si hubo o no demora en la solicitud de información, señaló que esta fue requerida de manera oficial el pasado lunes tras el asueto de Semana Santa.



El presidente del Consejo Directivo de Indotel recordó que la entidad que dirige tiene por mandato de ley la custodia por parte del Estado de los documentos relativos a las emisoras y el espectro de los medios.