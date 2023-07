Email it

Aunque destacan la importancia que tiene para el país la aplicación de la normativa legal vigente para la protección y fomento de la lactancia materna, en ProlactarRD consideran que se debe trabajar en más políticas públicas para que se pueda cumplir a cabalidad.



En nota de prensa, la presidenta de la fundación sin fines de lucro, María Aurelia Estévez Abreu, manifestó que todo el personal de salud debe estar capacitado y se debe ser más estricto con el cumplimiento de las regulaciones que limitan la comercialización de leche de fórmula y su promoción en los centros de salud.



“El Estado dominicano debe comprometerse con este tema, no basta con más leyes sobre lo mismo (…), no dudamos de las buenas intenciones de los acuerdos que han suscrito desde el gobierno del presidente Abinader, lo que no hemos visto son las acciones concretas de nuestras autoridades que vayan más allá de una foto durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna”, expresó Abreu, que el pasado fin de semana en compañía de miembros de la organización estuvo celebrando la sexta edición del Gran Picnic Nacional 2023.



En la actividad se promovió la lactancia materna exclusiva como mínimo durante los dos primeros años de los infantes, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades internacionales con autoridad en el tema.



Además se realizaron charlas, dinámicas, sesiones de fotos, panel y zumba, y también los asistentes dentro de los que estaban embarazadas y niños pudieron disfrutar de un sinnúmero de rifas.



Una de los conversatorios desarrollados fue el rol de los padres durante la lactancia materna dirigido por el vicepresidente de ProlactarRD, Erick Orozco, quien expuso sobre la paternidad responsable y las tareas que se deben asumir en el cuidado de los hijos.