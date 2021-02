Piden ponderar pruebas imputado en el caso Pulpo

Los abogados de Aquiles Cristopher, uno de los imputados del caso Pulpo, solicitaron ayer a la Procuraduría General de la República (PGR), ponderar una serie de pruebas y que su cliente sea interrogado para “arrojar claridad sobre su situación”.

Los togados de Cristopher, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), indicaron que es la tercera vez que acuden ante la PGR, sin que hayan tenido alguna respuesta.

Manifestaron que, dentro de los documentos aportados, están varias carpetas de pruebas que demuestran que el imputado, quien cumple prisión preventiva en Najayo-Hombres, era un empleado de cuarta jerarquía, y, por ende, no tenía capacidad ni calidad para las imputaciones del Ministerio Público.

“En dicha Dirección no se autorizan pagos, no se fijan precios, no se hacen presupuestos, no se hacen listas de equipos médicos, no hacen conduces, no entregaban equipos y no hacían cubicaciones”, aseguraron. Los juristas Consideraron que es un error mantener las imputaciones a su cliente.