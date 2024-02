El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, y el doctor Clemente Terrero, hicieron un llamado al Ministerio de Salud Pública para que refuerce las jornadas de vacunación contra el sarampión.



Esta es una enfermedad febril, contagiosa y muchas veces epidémica, que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas, semejantes a picaduras de pulga, y que va precedida y acompañada de lagrimeo, estornudo, tos y otros síntomas catarrales.



El infectólogo pediátrico Clemente Terrero expresó que hay que realizar un plan de vacunación nacional para elevar el nivel de protección del país ante este mal, “porque esa es la única manera de prevenir el sarampión”, puntualizó.



Estas informaciones fueron ofrecidas en momentos en que la junta directiva del Colegio Médico informaba sobre la página web www.cmd.org.do en la todos los médicos podrán obtener su carta de membrecía de esta entidad.



Durante este acto el presidente del CMD expresó que esta enfermedad es de muy fácil contagiar por lo cual hay que tener cuidado.



El doctor Suero manifestó que si un niño se llega a contagiar lo correcto es no enviarlo a la escuela para así evitar que entre en contacto con otros compañeros, pero que eso no significa que el menor se tendrá en confinamiento.



“Un niño que tenga sarampión se puede dejar compartir con su familia y si su hermanito aún no está inmunizado lo que se debe de hacer es llevarlo a vacunar para evitar que se contagie”, afirmó el galeno.



Se recuerda que en octubre el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por sarampión, ante casos registrados en varios países americanos, aunque no se ha confirmado ningún contagio.



En este ámbito, el Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo recientemente que el aumento generalizado de los casos de sarampión a nivel mundial hará que más de la mitad de todos los países corran riesgo de contagiarse en 2024.