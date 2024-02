“La Policía Nacional que está operando la cárcel de La Victoria no puede continuar porque ha sido demostrado en menos de dos años la cantidad de equipos tecnológicos que permiten entrar”, estas fueron las palabras del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa al referirse al decomiso de las palabras encontradas en esa penitenciaría.



Ulloa, asegura que hubo un contubernio entre los reclusos y la Policía Nacional, porque ellos son los que se ponen de acuerdo con los privados de libertad.



Agregó, que tiene que haber consecuencias para los policías involucrados que permitieron ese tipo de tráfico, “yo he reclamado que ellos continúen trabajando ahí, ellos tiene que ser suspendido o movidos, porque al fin y al cabo el sistema va a continuar”.



Estas informaciones fueron ofrecidas durante el desarrollo de la Feria Artesanal de Producción Penitenciaria, la cual se realizó en el pabellón de La Naciones en el Centro de Los Héroes.



La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que desmanteló el pasado domingo una red de estafas en internet que operaba desde la cárcel de La Victoria en Santo Domingo Norte.



Las autoridades dijeron que encontraron 12 parábolas de internet satelital y seis repetidores de señal que estaban escondidos en las tapas de los tanques de agua del recinto penitenciario y en cajas cubiertas de tela.



De igual manera, dijo que la República Dominicana no puede permitir que el crimen organizado se adueñe de las cárceles, por lo que tiene que reforzar la seguridad y los protocolos.



El defensor del Pueblo manifestó que es imposible que en con un sistema penitenciario que cuenta con casi 26 mil privados de libertad, y con un a Victoria que fue hecha para 800 presos hoy cuenta con más de ocho mil pueda haber algún tipo de seguridad.



Director de Servicios Penitenciarios responde al Defensor del Pueblo



Ante esta solicitud el director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio declaró que, “la Procuraduría General de la República es quien ofrecerá los resultados de la investigación y cuando salgan a relucir los resultados vamos a actuar en consecuencia a ellos con las medidas de lugar.



En cuanto a los privados de libertad que operaban en esta red de estafadores, Roberto Arias dijo que se mantienen bajo confinamiento hasta que concluyan las investigaciones.

“Entrega de la cárcel La Parra es la solución”

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Roberto Valentín, declaró que “las cárceles tradicionales son tierra de nadie”, y el traslado de las autoridades de La Victoria para otro penal no sería una solución para el problema de esta penitenciaría.



Explicó, la necesidad de poner en funcionamiento la cárcel La Parra, ya que esto va a descongestionar La Victoria y ayudaría a tener control de la seguridad.