El Partido de la Liberación Dominicana manifestó su pesar por el sentido fallecimiento este domingo de la destacada artista plástica, Rosa Tavárez, madre de la dirigente y miembro del Comité Central del de esa organización, Catalina Henríquez.

Sus familiares informaron que Rosa Tavárez había presentado complicaciones de salud y al momento de su deceso se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Medicina Avanzada CEDIMAT.

Los integrantes de la Secretaría de Cultura del PLD, así como la dirigencia nacional del PLD se expresaron compungidos con la noticia del fallecimiento de la destacada artista, galardonada con el Premio Nacional de Artes Visuales en el 2017.

Sus familiares informaron de su velatorio este lunes a partir de la 12:00 del mediodía en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y sus honras fúnebres se efectuarán el martes a las 11:30 en el cementerio Puerta del Cielo.

Tavárez estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde se encontraba intubada, luego de ser sometida a una intervención quirúrgica.

Su trayectoria

Rosa Tavárez sirvió al país con una larga carrera docente de 60 años en los que se ha desempeñado como Directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Profesora de Dibujo, Profesora de Artes Gráficas y profesora de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes de Santiago, la de San Francisco de Macorís, y la de la ciudad de Baní.

En 1973, fundó el Taller de Grabado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su labor docente también se extendió a prestigiosas instituciones privadas, como la Universidad APEC donde enseñó Artes Gráficas (1970-1977); la Escuela de Diseño de Altos de Chavón afiliada a Parsons The New School for Design y a la UNAM, donde impartió Artes Gráficas y Psicología del Arte desde 1983 hasta 1988.

Rosa Tavárez realizó una intensa tarea en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, al que dirigió desde el 2000 hasta el 2003. Bajo su dirección, trató y logró controlar la falsificación de obras.

En el año 2000, fundó la Casa del Grabado, un centro especializado en la investigación, rescate, protección, motivación y proyección del grabado y los medios gráficos.

Es miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos y de la AIAAP, la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

En el año 2009, la Cámara de Diputados de la República Dominicana la distinguió al dedicar la quinta planta de su edificio a la obra de Rosa Tavárez. Ha sido reconocida por la Asociación de Crítica de Arte de la República Dominicana.

Su obra se encuentra en prestigiosos museos, galerías de arte y colecciones permanentes a nivel nacional e internacional, como el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, Casa de las Américas de Cuba, The Housatonic Museum of Art en Connecticut y Galería del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Washington DC, EE. UU., los Museos de Arte Moderno de Londres, de México, Colombia, Venezuela, entre muchos otros. Sobre su obra se han escrito numerosas publicaciones.