La muerte de Frederik Alberto Pérez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado día 17 en un vertedero de La Guáyiga, del municipio Pedro Brand, deja claro que conectarse con intereses amorosos en línea puede ser divertido y emocionante para los jóvenes, pero también puede presentar riesgos fatales.



Trascendió que el joven de 32 años y dos de los involucrados en su muerte, se conocieron a través de una red social para gays y bisexuales llamada Grindr.



De acuerdo a la Policía, los desaprensivos identificados como Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista, alias Mono Plata, de 20 años y Argenis Nerlys Morillo de los Santos, utilizaron una red social de citas para contactar y planificar un encuentro con la víctima.



La hipótesis planteada por la Policía, indica que el objetivo principal de los jóvenes no era sostener un encuentro con Frederik a los fines de socializar, sino más bien de aprovechar la cita para atracarlo y sustraer sus pertenencias.



Hasta el momento las autoridades no han establecido si los dos desaprensivos desde un principio planearon matarlo, o si en el momento del atraco, Frederik mostró resistencia, por lo cual ellos, junto a una menor de 16 años que se adhirió posteriormente al encuentro, les propinaron varias puñaladas de armas blancas hasta cegarle la vida.



El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía, explicó que posteriormente los perpetradores del crimen contactaron a García, conocido como Danyer y Arredondo, alias El Prota, quienes se trasladaron a bordo del vehículo de la víctima para venderlo, siendo recuperado un día después por la Policía en Cotuí.



El cadáver de Pérez Ventura fue hallado el pasado domingo próximo a una cañada del sector La Guáyiga, semidesnudo y con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen, horas después de ser reportado como desaparecido por sus familiares.



Llama a no utilizar la app Grindr



El presidente del Voluntariado LGBT, Yimbert Féliz Telemin, llamó a la comunidad gays, a no utilizar la red social Grindr para sostener citas a ciegas con desconocidos.



El activista gays expresó a elCaribe que esta aplicación internacional se ha vuelto altamente peligrosa ya que muchos desaprensivos la utilizan como anzuelo para citar usuarios y posteriormente atracarlos, secuestrarlos y hasta asesinarlos.



Destacó que lamentablemente la muerte de Frederik debe servir de ejemplo para que las personas se abstengan de sostener encuentros clandestinos con desconocidos.

Dice gais se abstienen de poner denuncias

Yimbert Féliz Telemin sostuvo que el Voluntariado LGBT hasta el momento solo ha recibido alrededor de 200 denuncias de atracos mediante Grindr, pero que estas no representan ni el 5% de los delitos que se cometen mediante la red social. “Muchos hombres gays y bisexuales no denuncian los atracos y abusos a través de la aplicación por el tema de la estigma de discriminación que persiste desde la Policía y el Ministerio Público”, resaltó.