HATO MAYOR.– La Policía Nacional mató en la mañana de este martes en Hato Mayor al nombrado José Alberto Alcanzar (Hipólito), quien era buscado por asesinar a un oficial policial en Santo Domingo.

La uniformada explica en un parte preliminar que contra Hipólito existían cinco órdenes de arresto por la comisión de múltiples delitos, entre ellos atracos a mano armada, robos y homicidios.

El sujeto fue mortalmente herido durante una persecución policial, falleciendo minutos después en la sala de reanimación del hospital Leopoldo Martínez.

Agentes de investigaciones de Robos de Las Caobas, en conjunto con miembros de la División de Investigación Policial de Hato Mayor, y la Unidad Sensitiva Unidad de Rastreo GI2, le dieron persecución en la calle Santiago Silvestre, Barrio Villa Canto, Hato Mayor.

Era buscado mediante las órdenes de arresto No. 2024-TAUT-00907, No. 2023-TAUT- 02007, No. 2024-TAUT-00096, No. 2024-TAUT- 00084, No. 2024-TAUT-00400 y No. 2022-TAUT- 00994.

También estaba siendo buscado por darle muerte al 1er teniente Valdez Perez E.R.D., en el municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

El cuerpo del occiso será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en San Pedro de Macorís, para fines de autopsia.