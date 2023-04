Predicador católico habla sobre valores del matrimonio

El predicador católico Salvador Gómez resaltó los valores de mantienen unificada a la familia como la honestidad, conciencia espiritual y la responsabilidad que debe asumir cada integrante. Igualmente, recomendó a las parejas a ser resilientes para enfrentar las dificultades que trae la vida matrimonial y así evitar el divorcio.

“Para los cristianos es importante la oración en el matrimonio, porque une, porque el matrimonio no es solamente una unión del cuerpo, de las mentes, de los sentimientos, de las diversiones, también es en el núcleo más profundo del ser humano que es el espíritu, la esperitualidad ayuda a mantener el matrimonio”, expuso.

Sostuvo que hay tantas parejas en divorcio porque no tenían buenas bases. “No se conocían, se casaron ilusionados, con expectativas; la gente se desilusiona no por la otra persona, sino por las expectativas que tenía, es la inmadurez psicológica, es el creer que el otro va a llenar todas necesidades y la felicidad no consiste en lo que el otro haga, la felicidad es una actitud tuya, con la que vas a enfrentar la vida, por eso muchos se desilusionan, porque si sienten que algo no está satisfecho entonces se sienten fracasados”, dijo.

Recomendó a las parejas tener resiliencia para superar las crisis que enfrentan durante la relación. “Si las expectativas no se han alcanzado como tú la soñabas, ama al otro como es si no es como tú te imaginabas, eso ayudará a consolidar y continuar la relación”, expresó.

Salvador Gómez tiene más de 50 años predicando, evangelizando y catequizando como parte de su misión – visión de servir a la Iglesia católica. Estuvo en el país a principio de este mes como parte de las actividades de la XXXI Feria del Libro Católico.