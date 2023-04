Ambientalista recomienda a Medio Ambiente presentar informe sobre daños causados por últimos incendios

El 95 % de los incendios forestales en la República Dominicana son producidos por intervención humana. El corte y la quema para actividades agrícolas o conuquismo figuran como la principal causa en estos eventos. El dato está contenido en los informes levantados por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, entidad que actualmente enfrenta una de las temporadas más activas de incendios forestales de los últimos años.



Sin embargo, para el ambientalista y presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez, estos últimos fuegos que han devorado miles de hectáreas de cobertura boscosa no responden en su mayoría a las causas básicas conocidas.



“Los incendios que se están dando ahora no son normales. Te lo puedo asegurar como que me llamo Eleuterio”, dijo a elCaribe. Sustenta su afirmación en el hecho de que la mayoría de estos siniestros han ocurrido en áreas remotas de áreas protegidas, puntos donde el conuquismo tiene nula presencia. Afirma que los 45 años que tiene trabajando en el sistema de áreas protegidas lo acreditan para hacer la aseveración.



“Eso no ocurre normal. Las causas tienen que ver obligatoriamente con pirómanos, gente que le gusta hacer fuego por hacerlo y si supieran el daño que le hacen al país, porque cada vez que una zona de nacientes acuíferas se incinera, cada vez que un fuego forestal barre con todo aquello, el suelo queda desnudo y se da la erosión”, asegura el ambientalista.



Martínez sostiene que los últimos incendios forestales con incidencia en áreas de alta conservación se suscitaron en zonas de poco acceso. Como ejemplo puso el fuego que afectó la Reserva Forestal Loma Novillero, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. “Para que un incendio aparezca ahí en la Loma Novillero alguien tiene que entrar y pegarle fuego, no hay otra causa”, considera.



Observa que la misma situación pudo darse en Loma Redonda y Loma de las Estacas, pertenecientes al Parque Nacional José del Carmen Ramírez, ubicado entre las provincias de Azua y San Juan de la Maguana. “Estos incendios no tienen causas de conuquismo porque están ocurriendo dentro de áreas protegidas, ni siquiera en Valle Nuevo, porque todos los cultivos que se están haciendo en Valle Nuevo ahora mismo están fuera del parque, o están en la periferia, no en el interior del parque” señala.



El incendio ocurrido en lo interno de un área protegida en Padre de Las Casas es de los pocos que se puede atribuir a tareas agrícolas en los últimos días, precisa el ecologista.



No obstante, el ingeniero agrónomo reconoce que la sequía estacionaria que afecta al país incide negativamente en la propagación de incendios.



“Las autoridades de Medio Ambiente tienen que estar alerta permanentemente porque hasta por un cigarrillo encendido que dejes es capaz de levantarte un fuego que te arruine cientos y miles de tareas”, expresa.



En ese sentido, Martínez solicita a las autoridades de Medio Ambiente presentar un informe sobre el impacto causado por estos siniestros en la cobertura boscosa y en la biodiversidad.



El ambientalista compara el fuego que afectó al Parque Nacional Valle Nuevo recientemente, con el ocurrido en el 2014 en esta área protegida, cuando se quemaron aproximadamente 94 mil tareas.



Más de 6,000 hectáreas afectadas



De su lado, la Fundación Acción Verde abogó para que los tomadores de decisión emprendan un paquete de acciones orientadas a mitigar la urgencia en el corto plazo.



Asimismo, recomendó fortalecer las capacidades de manera gradual y sostenible para un abordaje más efectivo en el futuro inmediato.



“El impacto de los fuegos forestales sobre nuestros bosques en los últimos meses ha sido devastador. Más de 6,000 hectáreas de bosques han sido afectadas solo hasta el mes de marzo”, precisa la organización.



Agrega que más de la mitad de las ciudades dominicanas han recibido el impacto directo de los efectos de los incendios. En principio, recomienda instruir a todos los organismos de seguridad del Estado, para hacer valer la Ley Forestal No.47-18, que en su artículo 43 prohíbe el uso de fuego en las montañas, salvo en los casos, condiciones, períodos o zonas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entidad recomienda más restricción y vigilancia

Como medida adicional, Acción Verde sugiere impedir el aprovechamiento forestal y los cultivos en zonas afectadas por estos fuegos, al menos por 5 años. Paralelamente a estas acciones, propone el reclutamiento y capacitación gradual de al menos 600 nuevos guardaparques. Para complementar estas medidas, la entidad recomienda el remozamiento y habilitación de los centros de protección y vigilancia de las áreas protegidas más sensibles y alianzas estratégicas con actores clave de cada región. De forma simultánea, exhorta a la implementación acelerada de la Estrategia de Manejo del Fuego 2021-2030, con el equipamiento pleno de 300 bomberos forestales, dignificación de sus salarios, instalación de al menos 3 de las sedes regionales y mejoras en sus capacidades logísticas.