El presidente Luis Abinader aseguró ayer que la Policía Nacional de ahora es muy superior a que la que se encontró cuando llegó al Gobierno, por lo que afirmó que el proceso de reforma al cuerpo del orden no tendrá retorno y seguirá avanzando.



Al dejar inaugurado un nuevo edificio que alojará el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con un monto superior a los RD$150 millones de pesos y que impactará de manera directa a más de 37 mil miembros activos de la Policía Nacional, el jefe de Estado indicó que aunque se ha ido avanzando en el proceso de reforma, no significa que todo está bien y que no habrán problemas.



Tras reconocer los obstáculos y dificultades que conlleva todo este proceso, el jefe de Estado indicó que las reformas no son fáciles en ninguna institución, pero manifestó que hacer esto en la Policía Nacional es más complejo porque no sólo se trata de cambio de infraestructuras, sino reformar y reeducar a los seres humanos. “Ya la reforma de la Policía Nacional no tiene retorno. Está en proceso. No va a concluir el próximo año, ni en el 25. Va a ser un proceso continuo (…)Esto no significa, para aquellos que hacen apuntes, de que ya todo está bien, de que no van a haber problemas, significa que estamos en el proceso de reforma y estamos en la dirección correcta y que vamos a ir perfeccionando cada día”, afirmó el mandatario.



Consolidación de la reforma



En su alocución el gobernante fue enfático en señalar que cuando deje el mando del Poder Ejecutivo quiere dejar la consolidación de la reforma al cuerpo del orden porque cuando se habla de una institución policial fuerte, significa que hay una mejor calidad de vida. No obstante a esto, puntualizó que la Policía que se encontró cuando llegó al poder ahora es superior.



“La reforma policial está en un camino éxito, donde todavía le faltan muchos obstáculos por vencer”, dijo.

Al dejar inaugurado el nuevo recinto, la directora ejecutiva de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mukien Sang Ben, dijo que le llena de regocijo al ver todos los cambios que ha tenido el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), tanto en la parte académica como en su infraestructura, por lo que agradeció todo el apoyo recibido.



Mientras que el rector del IPES dijo que desde la creación, hace 87 años, el sistema educativo policial había esperado este edificio, el cual impactará de manera significativa en las condiciones de acceso y comodidad de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr la formación y capacitación del talento humano con las competencias necesarias para el mantenimiento del orden público y el libre ejercicio de los derechos humanos apegados siempre a los principios fundamentales de la actuación policial.



Becas



En el acto de inauguración del nuevo centro del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, otorgó treinta cinco becas para la apertura de la maestría “Dirección Estratégica y Seguridad Ciudadana”. Mientras que el Ministerio de Educación donó 1,000 laptops y 1,200 pupitres. Por otro lado, el Banco de Reservas donó todos los bienes muebles a los fines de equipar el edificio.

Espacios con los que cuenta el nuevo edificio

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, explicó que el edificio inaugurado tiene dos niveles y que, a partir de ayer cuenta con un departamento de registro y admisiones, ascensor, comedor con capacidad para 200 personas, 3 cuartos fríos, almacén, área de descarga, sistema de aire central, oficinas administrativas, baños y 7 aulas equipadas con pizarras inteligentes, proyectores y computadoras para cada estudiante.